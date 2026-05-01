Lionel Messi: tres récords a su alcance en el Mundial 2026

A pesar de haber tocado el cielo con las manos en Qatar, la ambición de Lionel Messi no cesa. El capitán argentino se prepara para disputar el Mundial 2026, donde no solo defenderá la corona, sino que buscará romper varios récords históricos.

Lionel Messi rumbo al Mundial 2026: su exigente calendario antes de sumarse a la Selección Argentina

El astro rosarino llega a la cita mundialista con la posibilidad real de arrebatarle el trono a figuras de la talla de Miroslav Klose y Cafú. La Scaloneta, que ya demostró ser un equipo con hambre de gloria, será el soporte para que el diez intente una gesta que hoy parece de ciencia ficción, pero que con su zurda siempre resulta posible.

Uno de los hitos más cercanos es el de mayor cantidad de triunfos en Copas del Mundo. Actualmente, el alemán Miroslav Klose ostenta 17 encuentros ganados. Messi, con 16, está a solo una victoria de igualarlo y a dos de superarlo.

Con una fase de grupos que asoma accesible debido al nivel de sus contrincantes (Austria, Jordania y Argelia), el capitán argentino podría conseguir otro récord en apenas una semana de competencia.

Pero la marca que desvela a propios y extraños es el de máximo artillero histórico, también dominada por el alemán Klose con 16 tantos, mientras que Leo suma 13. Tres goles lo separan de la cima, aunque no la tendrá fácil: en el espejo retrovisor aparece Kylian Mbappé con 12 conquistas, y varios mundiales por delante. Será una carrera cabeza a cabeza para ver quién se queda con el cetro de goleador histórico.

La vigencia de un fuera de serie:

Selección Argentina Lionel Messi y Julián Álvarez anotaron los dos goles de la Selección Argentina en el primer tiempo. Gentileza

Si pisa el verde césped en el debut, Messi se convertirá en el primer futbolista de la historia en disputar seis ediciones de la Copa del Mundo, dejando atrás a leyendas como Lothar Matthäus y superando, en principio, la línea de un Cristiano Ronaldo que también cumpliría con ese récord.

Además, si Argentina repite la épica y alcanza la final, Messi igualaría a Cafú con tres definiciones disputadas y empataría un registro histórico de Pelé: el mayor intervalo de tiempo entre su primera y última final (2014-2026), doce años de vigencia absoluta.

Tripletes: Batistuta y un récord que pende de un hilo

Gabriel Batistuta Gabriel Batistuta recordó a Diego Maradona

En medio de esta marea de marcas que Leo puede alcanzar, aparece una estadística que tiene tonada argentina pero otro nombre propio: Gabriel Omar Batistuta. El Bati es el único jugador en haber marcado un triplete en dos ediciones distintas de los Mundiales (Estados Unidos 1994 y Francia 1998).

Sin embargo, este registro corre serio riesgo en 2026. Jugadores como Harry Kane, Gonçalo Ramos y, especialmente, Kylian Mbappé, ya cuentan con un triplete en su haber. De repetir en un solo partido de la próxima cita máxima, igualarán al histórico goleador santafesino.

El fútbol evoluciona y las fieras del área acechan una marca que Batistuta ha custodiado con orgullo durante casi tres décadas. El destino dirá si el trono resiste el embate de la nueva generación.