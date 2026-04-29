Marcos Senesi y su ilusión de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina: "Es un sueño de chico"

A 44 días del Mundial 2026, la ilusión de los futbolistas por un lugar en la convocatoria de su seleccionado nacional está más viva que nunca. Marcos Senesi, figura y un referente del Bournemouth desde hace tiempo , expresó sus ganas de viajar con la Selección Argentina a la Copa del Mundo.

“La ilusión la tengo, es un sueño de chico porque uno desde que agarra una pelota quiere jugar un Mundial, y sé que está cerca . Me encantaría poder cumplirlo”, manifestó.

El central nacido en Concordia, en diálogo con Radio La Red, remarcó lo que es la convivencia con el resto del plantel en cada convocatoria: “Entre los defensores tenemos una competencia muy sana, sabemos todos la clase de jugadores que tiene esta Selección y también lo que muchos le han dado, es lindo compartir con ellos”.

También se refirió a lo que es compartir vestuario con Lionel Messi. “ Es increíble. Ver lo que hace día a día en los entrenamientos y en los partidos, es un privilegio. Si me toca ir al Mundial, ojalá podamos hacerlo de la mejor manera y disfrutarlo . Si será su último Mundial o no, no lo sé”, expresó sobre el futuro del capitán. Y agregó: “Cada vez que me toca ir a la Selección mis compañeros del Bournemouth me piden que les consiga una camiseta de Messi y ¡Ni yo tengo una camiseta de Leo, je!”.

Ante este pedido de los jugadores del club inglés, Senesi reveló: “Para mí sería un privilegio tener la camiseta de Leo, sería la más preciada que podría llegar a tener, pero la verdad es que le tengo un respeto muy grande y siento que tiene que darse el momento para pedírsela”.

En línea con la Selección Argentina, el ex defensor de San Lorenzo destacó a Lionel Scaloni y a su equipo de trabajo. “Algo que me gusta mucho de él y de su cuerpo técnico es que se toman el tiempo para mostrarte videos tuyos, te preguntan qué sentiste en determinado momento, te dicen qué quieren. Tenés ese ida y vuelta que está bueno y aprendés, que es lo más importante”, expresó.

Lionel Scaloni Marcos Senesi destacó la labor del entrenador Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina. Gentileza.

Senesi es uno de los grandes responsables de este buen momento del Bournemouth. The Cherries llevan 13 partidos sin perder contando todas las competencias y marchan séptimos con 49 puntos, con aspiraciones de conseguir clasificarse a una competencia internacional.

A partir de este presente, el argentino analizó lo que está siendo su temporada y la evolución del rol del defensor durante estos años: “Después de la lesión que tuve, estoy teniendo una muy buena temporada. Con el tiempo el fútbol va cambiando y hoy hay muchos técnicos que les gusta que los defensores tengan la pelota o tomen más riesgos. Yo siempre fui un jugador que le gustó tener la pelota y hacer jugar al equipo, no es que era de tirar la pelota lejos y cambié sino que siempre quise jugar”.

Selección Argentina: el futuro de Marcos Senesi

Por último, Marcos Senesi, fue consultado por su futuro. Su contrato en su club vence a fines de junio y los rumores sobre un principio de acuerdo con Tottenham (equipo al que se uniría la próxima temporada si es que no pierde la categoría) crecen aún más. “No tengo preferencia por alguna liga. Obviamente me gusta jugar en la Premier y disfruto de la competencia que hay, pero no descartó jugar en otra liga para tener otra experiencia”, expresó. El zaguero también tuvo sondeos desde Barcelona, Juventus, Chelsea, Tottenham, Manchester United y Borussia Dortmund, entre otros.

Ante estos intereses, el capitán del Bournemouth dijo: “Mis compañeros se enojan porque me dicen que seguro ya firmé con algún club, no me creen que todavía no sé qué voy a hacer. Hoy por hoy no tengo nada firmado y no sé a dónde voy a terminar”, sentenció.