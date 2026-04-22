Mundial 2026: un mercado que se mueve lento en Mendoza

La Selección Argentina ya tiene su hoja de ruta para el Mundial 2026 . El debut será el 16 de junio en Kansas City (Misuri). Luego enfrentará a Austria el 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio, nuevamente en territorio texano.

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Sin embargo, en Mendoza el movimiento comercial vinculado al Mundial todavía es moderado. Tanto agencias de viajes como locales de indumentaria coinciden en que la demanda existe, pero el cierre de ventas aún es bajo.

En un recorrido por el centro mendocino, la demanda por indumentaria de la Selección Argentina se mantiene activa pero selectiva. En el local de la esquina de Avenida Las Heras y San Martín, donde comercializa la marca que viste a la Albiceleste, los precios reflejan el valor de la última camiseta campeona del mundo. La camiseta oficial de bastones celestes y blancos, en manga corta o larga, cuesta $179.999 en talles Small, Medium y Large. La versión alternativa azul también mantiene el mismo valor.

Entre los accesorios, las mochilas oficiales se venden entre $69.999 y $89.999 , mientras que las medias van de $21.999 a $26.999, según el modelo. Las gorras tipo jockey cuestan $49.999. El short oficial tiene un valor de $74.999, mientras que la parte superior del jogging se ubica entre $129.000 y $169.000, dependiendo del diseño.

Para niños y adolescentes también hay variantes: las camisetas para edades entre 7 y 14 años cuestan $109.999, mientras que el modelo para 16 años asciende a $139.999.

Otras tiendas del centro y opciones más económicas:

image Por todo Mendoza, se consiguen versiones alternativas de la Albiceleste a precios accesibles. Ramiro Gómez / Los Andes

En Tiziano, local ubicado en España y Godoy Cruz, los precios son más accesibles. Un conjunto infantil con short cuesta $27.000 en efectivo o $38.000 con otros medios de pago. Las medias se venden a $4.500 y los joggings para adultos rondan los $50.000 a $56.000, según el método de pago.

En los tradicionales “persas” del centro, las camisetas pueden encontrarse desde $8.000 hasta $20.000. En la galería Vendimiadores, en Godoy Cruz al 370, hay mayor variedad en prendas femeninas. Las musculosas cuestan alrededor de $7.000, mientras que las versiones top se consiguen por $5.000.

Paquetes turísticos: precios altos y consultas sin cierre:

image Ver a la Selección Argentina, un viaje que los mendocinos comienzan a planear. Ramiro Gómez / Los Andes

En paralelo al merchandising, las agencias de turismo también registran movimiento, aunque con pocas ventas concretadas. El paquete más económico para viajar a ver a la Selección en fase de grupos parte desde los 13.350 dólares, con salida desde Buenos Aires el 15 de junio, escala en Santiago de Chile y conexión hacia Estados Unidos. Incluye entradas generales para los tres partidos de la fase inicial y alojamiento en hoteles de distintas categorías, según el valor elegido.

Desde la agencia ISC explican que la demanda existe, pero la decisión se demora: muchos hinchas esperan definiciones deportivas o mejores condiciones económicas. También remarcan que el Mundial anterior en Qatar mostró un comportamiento similar: las compras se aceleraron recién cuando la Selección avanzó de fase.

Un punto clave es el costo de la visa estadounidense, que ronda los 185 dólares, sumado a requisitos como ingresos comprobables, cuentas bancarias y propiedades, lo que desalienta a parte del público.

En Luján Turismo, ubicada en Las Heras al 500, hay distintos paquetes disponibles. Los más económicos incluyen un partido de fase de grupos desde $2.990 dólares por persona, en base doble y hotel tres estrellas. Otros planes contemplan viajar desde 16avos de final a partir de $5.990 dólares, o paquete completo de tres partidos hasta $9.990 dólares, con 13 noches, entradas, hotel y “kit del hincha”.

En Go Travel, también en Las Heras al 500, los valores son más altos. Un paquete básico ronda los 4.000 dólares, mientras que los más completos llegan a los 14.000 dólares, dependiendo del hotel y la cantidad de partidos incluidos.

El negocio del cotillón mundialista:

image Se viene el Mundial 2026, y los comercios mendocinos lo saben. Ramiro Gómez / Los Andes

En el local MIX de compras, sobre Avenida San Martín al 1573, el merchandising mundialista ya comenzó a circular. Los productos más vendidos son las pinturas faciales, seguidas por cornetas, vuvuzelas, sombreros de plástico y galeras. Los precios van desde los $1.200 hasta $10.900, según el producto.

También hay vinchas, banderas, pinturas para el pelo y artículos novedosos como un mortero con papel picado celeste y blanco a $3.900. La novedad es un disfraz infantil completo de la Selección, con remera, pantalón, capa, gorro y brazalete de capitán, a $49.000.

Desde los comercios coinciden en una lectura común: el hincha mendocino consulta mucho, pero compra poco en esta etapa previa. La experiencia indica que el consumo se activa cuando la Selección empieza a competir y, sobre todo, cuando avanza en el torneo.