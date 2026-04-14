Fuerte advertencia del cuerpo técnico de la Selección Argentina para los jugadores: "Piensen un poquito"

Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, confesó el mensaje que el DT le hizo llegar al plantel argentino en la previa del Mundial 2026.

El pedido de Ayala para los jugadores de la Selección Argentina: Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina En diálogo con la prensa, el integrante del cuerpo técnico de la Scaloneta aseguró que pasa sus días rezando para que no haya bajas de peso. “Empezamos todas las noches a rezar para que no le pase nada a nadie. Estamos siempre comunicados por Zoom o teléfono para seguir la evolución de cada uno”, lanzó al respecto de estos complicados meses que vendrán.

En esa charla con la Agencia Noticias Argentinas, el Ratón confesó que Scaloni bajó un fuerte y contundente mensaje para los futbolistas que tienen chances de formar parte del plantel argentino. "El mensaje del entrenador fue que en algún momento pensaran un poquito en la Selección", expresó. Sin embargo, entendió que es complicado manejar las cargas en este momento del año. “Es muy difícil, al final de una temporada donde el equipo se está jugando tal vez un descenso o un campeonato, que puedan medirse y no meter el pie”, sostuvo.

DLA (8) El Cuti Romero tendrá varias semanas de recuperación antes del Mundial 2026, y llegaría con lo justo. Por otro lado, Ayala se refirió al recambio generacional y mencionó a Valentín Barco y Nicolás Paz como parte de la necesaria renovación que llegó a la Albiceleste. “Está bueno tener muchas opciones. Es sangre nueva, savia nueva; necesitamos esa energía”, afirmó, aunque reconoció que la decisión final será compleja cuando deba reducirse la lista definitiva._