Dibu Martínez se lesionó y encendió las alarmas en la Selección Argentina

El arquero del Aston Villa no pudo participar del encuentro ante Nottingham Horest por la Premier League, y será evaluado en la semana.

En la Selección Argentina puede faltar cualquier jugador, hasta el mismo Lionel Messi, sin que el andamiaje colectivo se resienta gravemente. La única excepción a la regla es Emiliano Dibu Martínez, que este domingo encendió las alarmas por una lesión en el Aston Villa de la Premier League.

El arquero tuvo que ser reemplazado antes del duelo ante Nottingham Forest por la Premier League, debido a una lesión en el calentamiento que ya preocupa al entrenador Lionel Scaloni.

Según se pudo observar en la transmisión oficial, el portero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota en los movimientos previos al duelo, por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico. Luego de un diálogo rápido, Dibu abandonó las tareas que realizaba y ni siquiera ocupó un lugar en el banco de los suplentes.

Emiliano Martínez se lesionó y todo es preocupación en la Selección Argentina: Embed Dibu Martínez SINTIÓ UNA MOLESTIA en la entrada en calor del Aston Villa, tras probar un pase largo, y NO FUE NI AL BANCO.



Este es el momento justo de la lesión: pic.twitter.com/cr4myQ7JC1 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 12, 2026 Este lunes, Martínez se someterá a una serie de chequeos médicos para corroborar el grado de la lesión, lo que también dará un panorama real del tiempo de recuperación necesario antes de volver a pisar el terreno de juego con su club, y por consiguiente con la Selección Argentina.

Hoy todo es incertidumbre, pero la situación no deja de generar preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el Dibu es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, y en el aspecto emocional del grupo.