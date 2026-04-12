12 de abril de 2026 - 16:57

Dibu Martínez se lesionó y encendió las alarmas en la Selección Argentina

El arquero del Aston Villa no pudo participar del encuentro ante Nottingham Horest por la Premier League, y será evaluado en la semana.

Dibu Martínez se lesionó y preocupa a la Selección Argentina

Dibu Martínez se lesionó y preocupa a la Selección Argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En la Selección Argentina puede faltar cualquier jugador, hasta el mismo Lionel Messi, sin que el andamiaje colectivo se resienta gravemente. La única excepción a la regla es Emiliano Dibu Martínez, que este domingo encendió las alarmas por una lesión en el Aston Villa de la Premier League.

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Según se pudo observar en la transmisión oficial, el portero argentino hizo algunos gestos de dolor al patear la pelota en los movimientos previos al duelo, por lo que se detuvo y fue a consultar con su cuerpo técnico. Luego de un diálogo rápido, Dibu abandonó las tareas que realizaba y ni siquiera ocupó un lugar en el banco de los suplentes.

Emiliano Martínez se lesionó y todo es preocupación en la Selección Argentina:

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Este lunes, Martínez se someterá a una serie de chequeos médicos para corroborar el grado de la lesión, lo que también dará un panorama real del tiempo de recuperación necesario antes de volver a pisar el terreno de juego con su club, y por consiguiente con la Selección Argentina.

Hoy todo es incertidumbre, pero la situación no deja de generar preocupación a poco más de dos meses del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, ya que el Dibu es una pieza clave en el esquema de Lionel Scaloni, y en el aspecto emocional del grupo.

A casi dos meses del inicio oficial de la competencia, cualquier inconveniente moderado respecto a la salud puede dejar afuera a cualquier jugador de la disputa del máximo certamen de selecciones del mundo. Inclusive, hasta el más mínimo desgarro puede significar un dolor de cabeza pensando en los trabajos previos y la actividad previa al debut en la Fase de Grupos.

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