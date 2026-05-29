Broche de oro para el Desafío Ruta 40, un rally único por la Región de Cuyo

La vuelta del Desafío Ruta 40, así se le denomina a una de las fechas de la temporada mundial del Rally Raid, al escenario mundial no pudo ser mejor. Cinco etapas con caminos y terrenos completamente variados, paisajes de ensueño de la región de Cuyo, multitud de fanáticos en los caminos, como así también en cada campamento, y una carrera que contó con las figuras más importantes del planeta en el rally raid.

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Las próximas fechas de esta especialidad serán el Rallye du Maroc y el Abu Dhabi Desert Challenge

La competencia se puso en marcha el pasado domingo 24 de mayo, tuvo como cabeceras a las ciudades de San Juan y San Rafael (Mendoza) y recorrió un total de 2939 kilómetros, de los cuales 1522 fueron cronometrados. El público cuyano y de todo el país fue protagonista central de esta semana en cada tramo de carrera y saludando a sus ídolos en cada campamento.

Sanders de punta a punta

Entre las motos, Daniel Sanders fue imbatible desde el primer kilómetro del Desafío Ruta 40 YPF 2026. El australiano se puso al frente de la general en la primera etapa y no le pesó abrir camino en las siguientes dos jornadas, ya que continuó ampliando su ventaja y luego se dedicó a administrarla ante el ataque de sus rivales.

La actuación de Sanders -que ganó cuatro de las 5 etapas- le permitió a KTM quebrar la hegemonía de Honda, que había ganado las últimas ocho ediciones, y le dio la tercera victoria a la marca austriaca en esta carrera. El podio fue completado por Tosha Schareina (Monster Energy Honda HRC) y Ricky Brabec (Monster Energy Honda HRC), precisamente los ganadores de las ediciones 2023 y 2024 respectivamente.

En Rally2, Martim Ventura (Monster Energy Honda HRC) logró una contundente victoria por sobre su compañero de equipo y debutante Bruno Crivilin (Monster Energy Honda HRC), mientras que tercero fue Toni Mulec (BAS World KTM Team).

En tanto que en Rally3 la victoria le correspondió al mongol Murum Purevdorj (Xraids Experience) por delante de Eduardo Alan (XRaids Experience) y Walter Alfaro Araya (Pedrega Team).

¿Y los autos?

Dentro de la categoría autos, la jornada arrancaba con los dos primeros de la general encerrados en apenas 7 segundos. Los líderes, Seth Quintero y Andrew Short, arrancaron muy enchufados y en los primeros 58 kilómetros lograron escaparse a casi dos minutos, pero al llegar al kilómetro 100 el estadounidense perdió toda la ventaja y fue superado por el binomio de The Dacia Sandriders, Nasser Al-Attiyah y Fabian Lurquin.

El qatarí parecía encaminarse al triunfo hasta que tuvo que detenerse a falta de 100 kilómetros para completar el especial. Si bien luego pudo continuar, perdió varios minutos quedando incluso por detrás de Henk Lategan y Brett Cummings (Toyota Gazoo Racing W2RC), que completó el 1-2 de la marca japonesa en esta tercera fecha del mundial.

Al-Attiyah completó el podio y terminó justo por delante de su compañero de equipo Sébastien Loeb (The Dacia Sandriders)

En la categoría Stock, Stéphane Peterhansel y Michaël Metge (Defender Rally), fueron los ganadores por delante de sus compañeros de equipo: Rokas Baciuska-Oriol Vidal y Sara Price-Saydiie Gray.

Por su parte, Matthias Walkner y Pablo Moreno (BBR Motorsport) lograron una gran victoria en Challenger, superando a Alexadre Pinto y Bernardo Olivera (Odyssey Academy By BBR) mientras que Puck Klaassen y el argentino Augusto Sanz (KTM X-Bow Powered by G Rally Team) finalizaron terceros.

En SSV, Jeremías González Ferioli y Gonzalo Rinaldi (Can Am Factory Team) lograron una contundente victoria por sobre Mindaugas Sidabras y Ernestas Cesokas (Izoton Sport) y Juan Piferrer Navarro y Xavier Blanco García (Buggy Masters Team).

Los Open y el Desafío Ansenuza también dieron espectáculo

Gustavo Gallego y Eugenio Arrieta se quedaron con lo mejor entre los Open (UTV) mientras que en Open (autos) los ganadores fueron Daniel Hernández y Laurent Lazard. Por su parte, el grupo de pilotos amateurs del Desafío Ansenuza también le dieron color a una carrera que quedará en la historia.

¿Qués es el Rally Raid?

Es una modalidad de automovilismo y motociclismo todoterreno que se disputa a campo traviesa, donde los competidores deben encontrar la ruta más rápida a través de terrenos naturales y superar largas distancias. A diferencia del rally tradicional, las rutas rara vez están delineadas y los participantes dependen de un mapa