Rally Dakar 2026: Brabec se queda con la sexta etapa en motos tras la sanción a Sanders

Una penalización por exceso de velocidad relegó a Sanders y le permitió a Brabec ganar la sexta etapa del Rally Dakar. Luciano Benavides fue sexto.

En la sexta etapa del Rally Dakar 2026 (una de las más extensas entre Hail y Riyadh con 326 km de especiales) se vivió una jornada intensa y con un desenlace inesperado en la categoría Motos. El australiano Daniel Sanders, que había cruzado primero la meta tras dominar gran parte del tramo, fue sancionado por exceder los límites de velocidad.

El principal beneficiado de esta decisión fue Ricky Brabec, piloto estadounidense de Honda, que terminó con un tiempo de 3h41m33s, adjudicándose así su primera victoria parcial en esta edición del Dakar. Detrás suyo finalizó el español Tosha Schareina, a 1m14s, mientras que Sanders quedó oficialmente tercero por el impacto de la penalización.

image Entre los argentinos que compiten en la prueba, Luciano Benavides fue protagonista con una actuación sólida, cruzando sexto en la etapa, a poco más de cinco minutos del ganador y sumando además una bonificación de tiempo. Por su parte, Santiago Rostan finalizó en la 37ª posición, y Leonardo Cola todavía no llega al vivac para el cierre de la etapa.

A pesar de la penalización, Sanders continúa al frente de la clasificación general con un tiempo acumulado de 24h41m00s, aunque su ventaja sobre Brabec se redujo considerablemente a apenas 45 segundos. Luciano Benavides se mantiene en el tercer lugar de la general, a más de diez minutos del piloto estadounidense, con la competencia preparada para reanudarse tras el día de descanso que se realizará este sábado.

image Dónde será la próxima etapa del Rally Dakar 2026 La próxima etapa llevará a los pilotos desde Riyadh hacia Wadi Ad Dawasir, con un recorrido de mayor longitud (462 km de especial y 414 km de enlace) en busca de seguir recortando distancias o consolidando posiciones en la general del Dakar 2026.