1 de junio de 2026 - 20:46

Todos los resultados del Motocross mendocino

Pilotos de cinco provincias intervinieron en la tercera fecha del Campeonato de Mendoza de Motocross que se corrió en la ciudad de San Rafael

Gran cantidad de publico y participantes tuvo la tercera fecha del campeonato mendocino de Motocross

Gran cantidad de publico y participantes tuvo la tercera fecha del campeonato mendocino de Motocross

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gran cantidad de público se dio cita en el trazado sanrafaelino de Don Balbus donde se disputó la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross edicón 2026. En la ocasión compitieron pilotos de San Rafale, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. La actividad muestra un crecimeinto en cada jornada que se corre.

Leé además

Boxeo.El campeón del Cono Sur de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo, Abraham Buonarrigo, estará presente en el gran evento de box en Guaymallén.

Mirá quienes serán los campeones de boxeo que encabezarán una gran noche de pugilato en Guaymallén

Por Redacción Deportes
Luciano González lleva la guinda en uno de los ataques de Argentina ante Sudáfrica en el último torneo de seven disputado en Valladolid

Conocieron a sus rivales, las selecciones de Argentina de rugby seven

Por Redacción Deportes

¿Cuándo se vuelve a correr?

Vale recordar, que la próxima fecha del campeonato mendocino se disputará el circuito de Los Helechos (Tupungato) a finales de julio.

El trazado se presentó en excelentes condiciones, permitiendo carreras veloces y muy técnicas, mientras que las divisionales formativas volvieron a demostrar el gran nivel de las futuras promesas del motocross mendocino.

La combinación de pilotos locales y competidores llegados desde otras provincias elevó el nivel deportivo de una fecha que dejó momentos de gran emoción en cada salida a pista, consolidando una vez más al Campeonato Mendocino como una de las competencias más importantes de la región.

Quiénes ganaron en la tercera fecha del Motocross Mendocino La tercera cita de la temporada dejó grandes actuaciones en todas las categorías y varios pilotos lograron sumar puntos importantes para el campeonato.

En la categoría Damas A, la victoria quedó en manos de Brenda Righi, quien sumó 40 puntos. La escoltaron Maribel Castilla con 34 unidades y Cielo Páez con 30.

Por su parte, en Damas B, el triunfo fue para Guillermina Gonzales con puntaje ideal, seguida por Lola Mascarelli y Melanie Tiziana Zapata Méndez.

Entre los más jóvenes, la categoría Junior tuvo como ganador a Santino Cabrera, mientras que Juan Cruz Casado y Benjamín Ponce completaron el podio.

En una de las divisionales más competitivas, la categoría Open quedó en poder de Franco Ezquerro, quien se impuso sobre Manuel Torrado y Matías Corvalán.

motocross (3)
Motocross. Gran cantidad de publico y participantes tuvo la tercera fecha del campeonato mendocino de la especialidad

Motocross. Gran cantidad de publico y participantes tuvo la tercera fecha del campeonato mendocino de la especialidad

Los podios completos en cada categoría

Damas A

1. Brenda Righi – 40 pts

2. Maribel Castilla – 34 pts

3. Cielo Páez – 30 pts

Damas B

1. Guillermina Gonzales – 40 pts

2. Lola Mascarelli – 34 pts

3. Melanie Tiziana Zapata Méndez – 30 pts

Junior

1. Santino Cabrera – 40 pts

2. Juan Cruz Casado – 34 pts

3. Benjamín Ponce – 30 pts

Open

1. Franco Ezquerro – 40 pts

2. Manuel Torrado – 34 pts

3. Matías Corvalán – 28 pts

MX3

1. Daniel Daniele – 40 pts

2. Damián Moreno – 32 pts

3. Nicolás López – 32 pts

Promo

1. Gonzalo Campos – 40 pts

2. Jeremías Membrive – 32 pts

3. Fernando Berdayes – 30 pts

50cc A

1. Tomás Castillo – 40 pts

2. Francisco Moreno – 34 pts

50cc B

1. Bauti Castillo – 37 pts

2. Juana Olaguibet – 32 pts

3. Valentino Marini – 28 pts

65cc

1. Benjamín Quiroga – 40 pts

2. Clemente Juan – 34 pts

3. Tomás Castillo – 15 pts

85cc A

1. Nahuel Torres – 40 pts

2. Mateo Grant – 34 pts

3. Maximiliano Lezcano – 28 pts

4. Geremías Quiroga – 28 pts

85cc B

1. Juan Ignacio Fernández – 40 pts

2. Francesco Gini – 32 pts

3. Juan Martín Segura – 28 pts

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El tenis de Argentina se quedó sin representantes en el Abierto de Francia.

No fue una buena jornada para el tenis de Argentina

Golpe en Boca: la dirigencia le comunicó a Úbeda que se va y ya buscan a un técnico mundialista.

Fin de ciclo en Boca: Úbeda no renovará contrato y Riquelme ya tiene al candidato para sucederlo

Por Francisco Moreno
Independiente Rivadavia al Mundial: el delantero Alex Arce fue convocado por la Selección de Paraguay.

Independiente Rivadavia al Mundial 2026: Alex Arce corta una racha de 92 años para el fútbol de Mendoza

Por Nicolás Salas
La cifra en dólares que FIFA pagará a Independiente Rivadavia por ceder a Alex Arce a Paraguay.

El millonario premio que recibirá Independiente Rivadavia por la presencia de Alex Arce en el Mundial 2026

Por Francisco Moreno