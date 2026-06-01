Todos los resultados del Motocross mendocino

Gran cantidad de público se dio cita en el trazado sanrafaelino de Don Balbus donde se disputó la tercera fecha del Campeonato Mendocino de Motocross edicón 2026. En la ocasión compitieron pilotos de San Rafale, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y Mendoza. La actividad muestra un crecimeinto en cada jornada que se corre.
¿Cuándo se vuelve a correr?
Vale recordar, que la próxima fecha del campeonato mendocino se disputará el circuito de Los Helechos (Tupungato) a finales de julio.
El trazado se presentó en excelentes condiciones, permitiendo carreras veloces y muy técnicas, mientras que las divisionales formativas volvieron a demostrar el gran nivel de las futuras promesas del motocross mendocino.
La combinación de pilotos locales y competidores llegados desde otras provincias elevó el nivel deportivo de una fecha que dejó momentos de gran emoción en cada salida a pista, consolidando una vez más al Campeonato Mendocino como una de las competencias más importantes de la región.
Quiénes ganaron en la tercera fecha del Motocross Mendocino La tercera cita de la temporada dejó grandes actuaciones en todas las categorías y varios pilotos lograron sumar puntos importantes para el campeonato.
En la categoría Damas A, la victoria quedó en manos de Brenda Righi, quien sumó 40 puntos. La escoltaron Maribel Castilla con 34 unidades y Cielo Páez con 30.
Por su parte, en Damas B, el triunfo fue para Guillermina Gonzales con puntaje ideal, seguida por Lola Mascarelli y Melanie Tiziana Zapata Méndez.
Entre los más jóvenes, la categoría Junior tuvo como ganador a Santino Cabrera, mientras que Juan Cruz Casado y Benjamín Ponce completaron el podio.
En una de las divisionales más competitivas, la categoría Open quedó en poder de Franco Ezquerro, quien se impuso sobre Manuel Torrado y Matías Corvalán.
Motocross. Gran cantidad de publico y participantes tuvo la tercera fecha del campeonato mendocino de la especialidad
Los podios completos en cada categoría
Damas A
1. Brenda Righi – 40 pts
2. Maribel Castilla – 34 pts
3. Cielo Páez – 30 pts
Damas B
1. Guillermina Gonzales – 40 pts
2. Lola Mascarelli – 34 pts
3. Melanie Tiziana Zapata Méndez – 30 pts
Junior
1. Santino Cabrera – 40 pts
2. Juan Cruz Casado – 34 pts
3. Benjamín Ponce – 30 pts
Open
1. Franco Ezquerro – 40 pts
2. Manuel Torrado – 34 pts
3. Matías Corvalán – 28 pts
MX3
1. Daniel Daniele – 40 pts
2. Damián Moreno – 32 pts
3. Nicolás López – 32 pts
Promo
1. Gonzalo Campos – 40 pts
2. Jeremías Membrive – 32 pts
3. Fernando Berdayes – 30 pts
50cc A
1. Tomás Castillo – 40 pts
2. Francisco Moreno – 34 pts
50cc B
1. Bauti Castillo – 37 pts
2. Juana Olaguibet – 32 pts
3. Valentino Marini – 28 pts
65cc
1. Benjamín Quiroga – 40 pts
2. Clemente Juan – 34 pts
3. Tomás Castillo – 15 pts
85cc A
1. Nahuel Torres – 40 pts
2. Mateo Grant – 34 pts
3. Maximiliano Lezcano – 28 pts
4. Geremías Quiroga – 28 pts
85cc B
1. Juan Ignacio Fernández – 40 pts
2. Francesco Gini – 32 pts
3. Juan Martín Segura – 28 pts