Representarán a Mendoza en motociclismo Mariano Villalobos y Federico Márquez

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El motociclismo mendocino volverá a tener protagonismo nacional este domingo con Mariano Villalobos y Federico Márquez, quienes competirán en la segunda fecha del GP3 Argentina CAV en el autódromo de Toay, en la Provincia de La Pampa.

Villalobos y Márquez participarán dentro de la categoría Supersport 300, una de las divisionales más competitivas del campeonato argentino de velocidad.

La actividad se desarrollará en el Autódromo Provincia de La Pampa , escenario que volverá a recibir al motociclismo de velocidad después de ocho años sin competencias nacionales.

El cronograma comenzará con un Track Day, para después dar paso a los entrenamientos libres, mientras que en otro momento habrá prácticas oficiales. Las finales se disputarán este domingo.

¿Cómo llegan los pilotos mendocinos?

Federico Márquez afrontará la competencia junto al equipo Aero Racing y llega después de un buen rendimiento en la apertura del campeonato disputada en Termas de Río Hondo.

En aquella fecha, el mendocino logró finalizar quinto durante la carrera del sábado, aunque posteriormente sufrió una caída en la jornada del domingo.

Por su parte, Mariano Villalobos viene atravesando un gran presente dentro de la categoría, luego de destacarse en el cierre de la temporada pasada y también en recientes competencias especiales disputadas durante las últimas semanas.

Además, ambos pilotos participaron recientemente de un evento especial con carreras tipo exhibición, donde Federico Márquez logró quedarse con la competencia del sábado, mientras que Villalobos obtuvo una destacada actuación durante la jornada del domingo.

Mendoza tendrá presencia fuerte en la Supersport 300

La Supersport 300 aparece actualmente como una de las categorías con mayor crecimiento dentro del GP3 Argentina, con un parque competitivo y pilotos jóvenes que buscan proyectarse a nivel nacional.

Tanto Villalobos como Márquez buscarán sumar puntos importantes en una fecha que promete finales muy ajustadas en el circuito pampeano.

Además, Mariano Villalobos cuenta con el acompañamiento de MUTA Club Gym, que forma parte del proyecto deportivo que impulsa al piloto mendocino durante la temporada 2026.

Cómo será la actividad en La Pampa

El circuito de Toay tendrá actividad durante tres jornadas consecutivas, manteniendo el formato habitual del campeonato argentino de velocidad.

Domingo: warm-up y carreras finales.

Las competencias del domingo serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube de GP3 Sports.

Los horarios de carrera del GP3 Argentina en Toay

Las finales de este comenzarán a las 11:20 en el Autódromo Provincia de La Pampa. La actividad tendrá cuatro competencias principales y se podrá seguir por el canal oficial de YouTube de GP3 Sports.