El historial de la Selección Argentina con la camiseta azul en los Mundiales: ¿cómo le fue ante Inglaterra?

La Selección Argentina disputará la trascendental semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra utilizando su camiseta alternativa azul (con detalles negros). Si bien la elección de la indumentaria responde a una disposición reglamentaria de la FIFA , para los fanáticos del fútbol es imposible no asociar este color con los capítulos más icónicos y heroicos de la historia albiceleste en las Copas del Mundo .

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Será la primera vez que la Argentina vista esta casaca suplente en una instancia de semifinales. Sin embargo, los antecedentes históricos frente al conjunto británico utilizando esta indumentaria despiertan tanto mística como ilusión.

La camiseta alternativa azul ha sido testigo de los cruces más calientes y recordados entre argentinos e ingleses en el máximo escenario del fútbol. En total, se registran tres enfrentamientos mundialistas previos con esta combinación de colores:

Diego Armando Maradona vs. Inglaterra en el Mundial de México 1986. Camiseta azul. Dos goles y gloria eterna.

El primer antecedente de este duelo con indumentaria alternativa no trae el mejor recuerdo. En la fase de grupos de la Copa del Mundo de Chile 1962, la Selección Argentina cayó por 3-1 ante Inglaterra, complicando su clasificación en aquel torneo.

2. La gloria eterna en México 1986

Veinticuatro años después del tropiezo en Chile, el destino volvió a cruzar a ambos países en los cuartos de final de México 1986. Aquel 22 de junio, bajo el sofocante sol del Estadio Azteca, el equipo de Carlos Salvador Bilardo saltó a la cancha con una camiseta azul calada de urgencia.

Fue la tarde en la que Diego Armando Maradona firmó su obra maestra:

La "Mano de Dios" : El pícaro gol con el puño sobre el arquero Peter Shilton.

El "Gol del Siglo": La histórica corrida donde dejó en el camino a media Inglaterra, considerado unánimemente el mejor gol en la historia de los Mundiales. Aquel 2-1 con la casaca azul quedó grabado a fuego en la memoria popular argentina.

3. El drama y los penales en Francia 1998

El último gran choque con camiseta azul ante los ingleses ocurrió en los octavos de final de Francia 1998. Tras un electrizante 2-2 en los 120 minutos de juego (que incluyó una brillante jugada de pizarrón en un tiro libre culminada por Javier Zanetti), el conjunto dirigido por Daniel Passarella se impuso por 4-3 en los penales, con una actuación consagratoria de Carlos Roa bajo los tres palos.

Las estadísticas de la camiseta azul de Argentina en los Mundiales

Dejando de lado la rivalidad ante Inglaterra, la camiseta suplente de la Selección cuenta con un historial sumamente positivo a lo largo de las Copas del Mundo.

Hasta el inicio de esta semifinal, la Albiceleste disputó 19 partidos mundialistas con su camiseta alternativa azul (incluyendo el actual modelo azul y negro). Las estadísticas generales arrojan un saldo muy alentador:

Partidos jugados: 19

Victorias: 11

Empates: 3 (se computan según el resultado final de la tanda de penales)

Derrotas: 5

Nota histórica: En el debut de Suecia 1958 contra Alemania, Argentina debió utilizar una camiseta amarilla prestada por el club local IFK Malmö debido a la similitud de colores y la falta de indumentaria suplente propia en el viaje.

El historial completo partido a partido de la Selección Argentina con camiseta Azul

Repasá todos los encuentros en los que Argentina vistió de azul en una Copa del Mundo:

Suecia 1958: Alemania 3-1 Argentina (fase de grupos - con camiseta prestada del IFK Malmö).

Chile 1962: Inglaterra 3-1 Argentina (fase de grupos).

Alemania 1974: Alemania Democrática 1-1 Argentina (segunda fase).

México 1986: Argentina 1-0 Uruguay (octavos de final).

México 1986: Argentina 2-1 Inglaterra (cuartos de final).

Italia 1990: Argentina 0 (3) - 0 (2) Yugoslavia (cuartos de final, ganados por penales).

Italia 1990: Alemania 1-0 Argentina (final).

Estados Unidos 1994: Argentina 4-0 Grecia (fase de grupos).

Francia 1998: Argentina 1-0 Croacia (fase de grupos).

Francia 1998: Argentina 2 (4) - 2 (3) Inglaterra (octavos de final, ganados por penales).

Corea-Japón 2002: Argentina 1-0 Nigeria (fase de grupos).

Corea-Japón 2002: Suecia 1-1 Argentina (fase de grupos).

Alemania 2006: Argentina 6-0 Serbia y Montenegro (fase de grupos).

Alemania 2006: Argentina 1 (2) - 1 (4) Alemania (cuartos de final, perdidos por penales).

Sudáfrica 2010: Argentina 2-0 Grecia (fase de grupos).

Brasil 2014: Alemania 1-0 Argentina (final).

Rusia 2018: Argentina 1-1 Islandia (fase de grupos).

Qatar 2022: Argentina 2-0 Polonia (fase de grupos).

Mundial 2026: Argentina 3-1 Jordania (fase de grupos).

Con la mesa servida para un nuevo clásico de clásicos en el Mundial 2026, la indumentaria azul vuelve a escena cargada de mística maradoniana, épica y la gran ilusión de dar un paso más hacia el título de campeones del mundo.