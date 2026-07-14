Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa: hora y dónde ver la antesala del choque contra Inglaterra

La expectativa es total. A menos de un día del trascendental cruce de semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Inglaterra . En este escenario de pura tensión, el director técnico Lionel Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa para analizar el partido y, posiblemente, dar pistas sobre la formación titular.

El encuentro con los medios de comunicación tendrá lugar este martes 14 de julio a las 19. 30(hora argentina) desde la sala de prensa del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , el imponente estadio que albergará la semifinal el próximo miércoles a las 16.

La conferencia de prensa de Scaloni está pautada para comenzar a las 19. 30 de Argentina (18:30 hora local de Atlanta).

¡Solo es fútbol! Scaloni lo deja claro: no busquemos nada más allá del juego. Respeto máximo por el rival y el DT. ¡Se viene un partidazo! #Scaloni #MundialFutbol #Partidazo #ArgentinaVsInglaterra #JuanUrquizaDT pic.twitter.com/HhrEZhFavl

Como ya es costumbre en las instancias decisivas de la "Scaloneta", el entrenador mantiene bajo siete llaves la alineación inicial. El misterio creció luego del último entrenamiento del martes al mediodía, donde el cuerpo técnico sorprendió con la distribución de pecheras.

¿Por dónde ver la conferencia en vivo? La transmisión podrá seguirse a través de las señales deportivas habituales ( TyC Sports, DSports y TV Pública ) y por medio de los canales oficiales de la AFA en sus plataformas de streaming.

La incógnita en el mediocampo: ¿juega Rodrigo De Paul?

Una de las grandes preguntas gira en torno a la titularidad de Rodrigo De Paul. El "Motorcito" de la Selección habló en conferencia de prensa previa y se refirió al hermetismo del técnico:

"El técnico no nos dio el equipo. Ustedes saben que lo da antes del partido", señaló el volante de Atlético de Madrid, intentando apaciguar la ansiedad de los periodistas.

Los tres jugadores que pelean por un lugar

Durante el último ensayo formal de fútbol, Scaloni repartió pecheras utilizando como base el once titular que eliminó a Suiza en los cuartos de final, pero sumando tres alternativas clave que podrían modificar el esquema táctico: