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Lionel Scaloni habla en conferencia de prensa: hora y dónde ver la antesala del choque contra Inglaterra

Lionel Scaloni responderá preguntas de los medios a menos de un día del choque decisivo. Expectativa por los nombres que podrían meterse en el equipo.

El seleccionador nacional confirmó la recuperación de Leandro Paredes, valoró el presente de Lionel Messi y aseguró que Argentina deberá mantener su esencia.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La expectativa es total. A menos de un día del trascendental cruce de semifinales del Mundial 2026, la Selección Argentina define los últimos detalles para enfrentar a Inglaterra. En este escenario de pura tensión, el director técnico Lionel Scaloni brindará su habitual conferencia de prensa para analizar el partido y, posiblemente, dar pistas sobre la formación titular.

El encuentro con los medios de comunicación tendrá lugar este martes 14 de julio a las 19. 30(hora argentina) desde la sala de prensa del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el imponente estadio que albergará la semifinal el próximo miércoles a las 16.

  • ¿Por dónde ver la conferencia en vivo? La transmisión podrá seguirse a través de las señales deportivas habituales (TyC Sports, DSports y TV Pública) y por medio de los canales oficiales de la AFA en sus plataformas de streaming.

Las dudas de Scaloni: la formación de la Selección Argentina ante Inglaterra

Como ya es costumbre en las instancias decisivas de la "Scaloneta", el entrenador mantiene bajo siete llaves la alineación inicial. El misterio creció luego del último entrenamiento del martes al mediodía, donde el cuerpo técnico sorprendió con la distribución de pecheras.

La incógnita en el mediocampo: ¿juega Rodrigo De Paul?

Una de las grandes preguntas gira en torno a la titularidad de Rodrigo De Paul. El "Motorcito" de la Selección habló en conferencia de prensa previa y se refirió al hermetismo del técnico:

"El técnico no nos dio el equipo. Ustedes saben que lo da antes del partido", señaló el volante de Atlético de Madrid, intentando apaciguar la ansiedad de los periodistas.

Los tres jugadores que pelean por un lugar

Durante el último ensayo formal de fútbol, Scaloni repartió pecheras utilizando como base el once titular que eliminó a Suiza en los cuartos de final, pero sumando tres alternativas clave que podrían modificar el esquema táctico:

  • Giuliano Simeone (aporta verticalidad y despliegue por la banda).

  • Exequiel Palacios (ofrece mayor tenencia de pelota en la mitad de la cancha).

  • Nicolás González (clave para el retroceso defensivo y la banda izquierda).

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