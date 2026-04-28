El Carrizal fue una fiesta con la disputa de la segunda fecha del Motocross

La segunda fecha del Campeonato Mendocino de Motocross se corrió en El Carrizal de Abajo y dejó un espectáculo de primer nivel. Con más de 50 pilotos de toda la región, el evento confirmó el crecimiento sostenido de la disciplina y el gran momento que atraviesa el certamen.

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Entre los ganadores en las diversas categorías destacan: Tomy Castillo, Bautista Paredes, Benjamín Quiroga, Bruno Caram, Juan Ignacio Fernández, Brenda Righi, Jeremías Membrive, Daniel Daniele, Román Coral y Gastón Virhuez

La tercera fecha será en San Rafael, en el circuito del Luchy Ramírez, a finales de mayo. El calendario continuará con una nueva cita que promete mantener el nivel mostrado en El Carrizal.

La acción tuvo lugar en el circuito “El Gringo Loco”, uno de los trazados más destacados de la provincia.

Ubicado en El Carrizal de Abajo, en el departamento de Luján de Cuyo, el circuito presentó condiciones óptimas para la competencia. A pesar del frío intenso, el sol acompañó y permitió que la jornada se desarrollara con normalidad.

El trazado, impulsado por Claudio Tranchero, respondió a la exigencia de cada categoría y fue clave para el desarrollo del espectáculo.

¿Cómo fue el nivel de la competencia en Mendoza?

Hubo pilotos de toda la provincia y también de San Juan, con un nivel en constante crecimiento. Participaron competidores de Córdoba, General Alvear, San Rafael, Valle de Uco, Gran Mendoza, Zona Este y San Juan, lo que elevó el nivel deportivo de la jornada.

Cada manga mostró paridad, intensidad y evolución técnica, dejando en claro que el motocross mendocino sigue en plena expansión.

Además, la organización de Luciano Righi y su equipo volvió a ser un punto alto, consolidando una estructura que permite sostener el crecimiento del campeonato.

Resultados de la segunda fecha del motocross mendocino

50cc A

Tomy Castillo

Gino Peña

Francisco Moreno

50cc B

Bautista Paredes

Ángel Olaguibet

Juan Olaguibet

65cc

Benjamín Quiroga

Camilo Duarte

85cc A

Bruno Caram

Geremías Quiroga

Mateo Grant

85cc B

Juan Ignacio Fernández

Bautista Mascarell

Jeremías Mur

Damas

Brenda Righi

Maribel Castilla

Melanie Beiza

Promocional

Jeremías Membrive

Damián Paredes

Alex Pavez

MX3

Daniel Daniele

Damián Moreno

Carlos Carrivale

Junior

Román Coral

Santino Cabrera

Joaquín Fernández

Open

Gastón Virhuez

Leandro Segovia

Mirko Cristofanelli

¿Qué categorías se destacaron en la jornada?

Las divisiones formativas y mayores mostraron un nivel parejo y competitivo.

En 50cc, los más chicos volvieron a ser protagonistas con carreras intensas y definiciones ajustadas.

En 85cc y 65cc, se vio un salto de calidad importante en lo técnico.

Mientras que en categorías mayores como MX3, Junior y Open, la experiencia marcó diferencias, con pilotos que supieron manejar los tiempos y sostener el ritmo.

En Damas, Brenda Righi ratificó su dominio y se consolida como referencia de la categoría.

¿Por qué el motocross mendocino sigue creciendo?

El campeonato muestra una evolución sostenida gracias al trabajo colectivo.

El crecimiento no es casual. Se apoya en: Organización sólida, Acompañamiento de familias y equipos, presencia de sponsors, mejora constante de los circuitos y fiscalización de FEMEMOD

Todo esto permite que el campeonato gane en cantidad de pilotos, calidad deportiva y nivel organizativo.