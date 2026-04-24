El Enduro disputó su segunda fecha entre senderos y caminos del Pedemonte

La asociación civil PREA organizadora del Campeonato Enduro FIM y La Federación Mendocina de Motociclismo deportivo FEMEMOD Fiscalizadora del evento , informaron que se desarrolló con total éxito la segunda fecha del certamen en la provincia de Mendoza, teniendo como escenarios principales la zona del Dique Frías y Papagayos.

Algunos de los ganadores en diferentes categorías fueron: Tomás Tumbarello (Senior "A"); Matías Pérez (Senior "B"); Ezequiel González (junior "A); Juan Martínez (Masters "A"); Felipe Salim (junio "B"); De Angeli Pablo (Masters "B"); Pedro Roiz (Promocional); Agostina Forti (Damas Open); Giovanni Forte ( 50 cc) y Martín Talabera (masters Principiantes) y Gustavo Godoy (Masters "D").

El certamen contó con una destacada participación de 163 pilotos, abarcando desde categorías infantiles, juveniles y adultos, lo que reafirma el crecimiento sostenido de la disciplina y el gran interés que genera en toda la región.

El epicentro de la competencia se ubicó en el Parque General San Martín, específicamente en la rotonda La Cascada, desde donde se coordinó toda la logística del evento.

El campeonato continúa consolidándose con un notable crecimiento, tanto en convocatoria de pilotos como en la participación de equipos, marcas y público en general, posicionándose como uno de los eventos más importantes del calendario deportivo regional.

nenes motos En la categoría 50 cc Alfonso Inzirillo, Emilia Ganem y Giovanni Forti muestran sus galardones. Gentileza

Clasificación

Senior "A"

1° Tomás Tumbarello

2° Gino Cuoghi

3° Franco Tumbarello

4° Renzo Digiambatista

5° Juan Cruz Martínez

Senior "B"

1° Matías Pérez

2° Martín Castillo

3° Marcos Polo

4° Sergio Rey

5° Sebastián Pomenich

Junior "A"

1°Ezequiel González

2°Santino Sánchez

3°Manuel Roda

4°Matías López

5°Maximiliano Ruggeri

Masters "A"

1° Juan Martínez

2° Cristian Maldonado

3° Robertino Patti

4° Sebastián Mateo

5° Cristian García

Junior "B"

1° Felipe Salim

2° Agustín Ortega

3° Álvaro Appiolaza

4° Mariano Martin

5° Sebastián Belsuca

Masters "B"

1° Pablo De Angeli

2° Pablo Juliani

3° Mauricio Digiambatista

4° Ariel Navarro

5° Pablo Martínez

Masters "C"

1° Liber Carrasco

2°. Walter Borra

3° Pedro López

4° Ariel Caride

5° José Jofré

Masters "D"

1° Gustavo Godoy

2° Gabriel Calveloi

3° Marco Mariano

4° Carlos Montiveros

5° Fernando Abraham

Masters "E"

1° Raúl Peña

2° Enrique Buchin

3° Carlos Sabatino

Masters Principiantes

1° Martín Talabera

2° Emanuel Valdivia

3° Emanuel Lombino

4° Alejandro Marchetti

5° Diego Mammana

Promocional

1° Pedro Roiz

2° Álvaro Sánchez

3° Juan Francisco Vélez

4° Franco Rubino

5° Tiago Zalazar

Enduro Sport

1° Matías Giorlando

2° Javier Villegas

3° Rodrigo Rodríguez

4° Lucas Miliuchas

5° Gallardo Leandro

Damas Open

1° Agostina Forti

2° Carla Di Murro

3° Valeria Griffa

85 CC

1° Benicio Fenias

2° Francisco Roiz

3° Francisco Lomoro

4° Fermín Serpa

5° Juanfri Salim

65 CC

1° Valentino Orceto

2° Francis Pelegrina

3° Theo Arenas

4° Bautista Ríos

5° Juan Bautista Abraham

50 CC

1°Giovanni Forti

2°Emilia Ganem

3°Alfonso Inzirillo

Desde la organización expresaron que: "Damos un agradecimiento especial a la Dirección de Ecoparque, en la persona de su director Ignacio Haudet, por los permisos otorgados y la colaboración brindada para el desarrollo de la competencia. Asimismo, destacamos el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, a través del director de Alto Rendimiento, Mauricio Ginestar, y el apoyo fundamental de la Municipalidad de Las Heras. También agradecemos al área de Vialidad e Hidráulica, Guardia Urbana Municipal GUM, Unidad Motorizada de Acción Rápida UMAR, familia Girotti quienes hicieron posible la obtención de los permisos necesarios para garantizar el correcto desarrollo del evento".

Los organizadores puntualizaron que: "extendemos un profundo agradecimiento a todos los pilotos que participaron junto a sus familias, quienes son el pilar fundamental de este campeonato".