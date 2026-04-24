24 de abril de 2026 - 21:50

Independiente Rivadavia - Gimnasia y Esgrima: Un clásico para disfrutar en paz

Los capitanes de la Lepra y el Lobo, Sebastián Villa y Diego Mondino, junto a Seiko Studer y Fermín Antonini, participaron de una conferencia de prensa organizada por la Municipalidad de Capital en la previa del superclásico mendocino, donde destacaron la importancia de vivir el duelo con respeto y sin violencia. Partido correspondiente a la última fecha de la Liga Profesional y que se disputará el domingo, en la cancha de los Azules.

Los protagonistas. En la Municipalidad de Capital, cuatro referentes de la Lepra y el Lobo brindaron una conferencia de prensa en la previa del clásico: Fermín Antonini, Diego Mondino, Sebastián Villa y Seyko Studer.

Los protagonistas. En la Municipalidad de Capital, cuatro referentes de la Lepra y el Lobo brindaron una conferencia de prensa en la previa del clásico: Fermín Antonini, Diego Mondino, Sebastián Villa y Seyko Studer.

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El equipo de Alfredo Berti se muestra como uno de los mejores de la Liga Profesional y ha tenido un gran debut en la Copa Libertadores. Por su parte, Gimnasia, dirigido por Darío Franco, levantó su nivel en las últimas fechas y sueña con la clasificación a octavos.

En este contexto, se realizó una conferencia de prensa en la Municipalidad de Capital. El intendente Ulpiano Suárez reunió a los capitanes Sebastián Villa y Diego Mondino, junto a Seyko Studer y Fermín Antonini.

Vivir el clásico en armonía

El mensaje fue claro: vivir el clásico como una fiesta en paz. En ese sentido, Villa destacó: “Tenemos que tomar el partido con profesionalismo porque hay miles de personas mirándonos. Todos debemos dar el ejemplo. Ojalá sea un partido en armonía; ellos también quieren ganar, igual que nosotros, que somos locales y queremos quedarnos con el triunfo”, indicó.

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Los jugadores de Gimnasia e Independiente, Ferm&iacute;n Antonini, Diego Mondino, Sebasti&aacute;n Villa y Seyko Studer junto al intendente de capital, Ulpiano Su&aacute;rez.

Los jugadores de Gimnasia e Independiente, Fermín Antonini, Diego Mondino, Sebastián Villa y Seyko Studer junto al intendente de capital, Ulpiano Suárez.

Declaraciones y antecedentes de los clásicos recientes

Mondino, entre risas, respondió: “Nosotros somos los primeros del Parque”, y agregó: “Estamos acá para dar un mensaje a la sociedad. La gente lo vive con mucha pasión y nosotros nos entregamos al 100%, pero siempre con tranquilidad”, aseguró.

El último cruce entre ambos fue en 2022, en la Primera Nacional, con tres partidos oficiales: triunfo de Independiente 2 a 0 por Copa Argentina y dos victorias de Gimnasia (2 a 0 y 1 a 0) en el torneo de ascenso.

El domingo volverán a enfrentarse, por primera vez en la máxima categoría de AFA en un interzonal. El antecedente en Primera se remonta a hace 44 años, en los antiguos Nacionales.

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Conferencia de prensa del cl&aacute;sico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, realizada en la Municipalidad de Capital.

Conferencia de prensa del clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima, realizada en la Municipalidad de Capital.

El mensaje final fue unánime. “Ojalá se disfrute en paz, sin violencia y con respeto. Vamos a dar todo por nuestro club, pero en armonía”, afirmó Villa. Mondino agregó: “Que se viva como una fiesta. Será un partido duro, pero queda dentro de la cancha”.

Studer lo definió como “una oportunidad única”, mientras que Antonini cerró: “Es un partido especial, pero hay que vivirlo con alegría y tranquilidad”.

Los protagonistas coincidieron en la idea de que será un partido especial, muy competitivo, pero que debe vivirse con respeto. En lo deportivo, se espera un duelo intenso entre dos equipos que hoy representan el mejor momento del fútbol mendocino.

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