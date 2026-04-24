24 de abril de 2026 - 14:42

Independiente Rivadavia y Gimnasia calientan el clásico mendocino: "Es un partido aparte y queremos ganarlo"

Alex Arce y César Rigamonti fueron protagonistas de la previa en el Malvinas Argentinas y coincidieron en la importancia del duelo, en un contexto donde ambos equipos atraviesan momentos clave en la Liga Profesional.

Alex Arce y César Rigamonti, referentes del clásico mendocino.

Alex Arce y César Rigamonti, referentes del clásico mendocino.

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Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

El clásico mendocino entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima se palpita en todos los ambientes. En el medio día de hoy, en el estadio Malvinas Argentinas se realizó una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional, donde los clubes tuvieron a sus representantes y quienes fueron figuras en sus equipos en aquellos partidos en el ascenso, Alex Arce de la Lepra y César Rigamonti, del Lobo calentaron la previa. El objetivo ganar.

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Ambos equipos están atravesados por un buen momento, aunque los Azules vienen con un compañón y lideran el campeonato. Mientras que, el Lobo pelea por la permanencia y meterse entre los clasificados a octavos .

Alex Arce y César Rigamonti fueron los exponentes en la previa. Gimnasia viene creciendo y están contentos de poder vivir este momento: “Es un orgullo. Lo vamos a hacer con la mayor seriedad y llegar de la mejor manera al partido, como lo hacemos en todos nuestros compromisos Estamos con mucha ilusión de afrontarlo de la mejor forma”, expresó el arquero.

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“Me toca jugar mi primer clásico. Nos estamos preparando de la mejor manera, vamos a jugar en nuestra casa y con nuestra gente, y lo que queremos es darle una alegría.Los clásicos son un partido aparte. Sabemos la importancia que tienen. En nuestro grupo trabajamos semana a semana y lo tomamos con la mayor seriedad”, agregó Arce.

César Rigamonti indicó que “Son partidos aparte y tienen ese condimento especial. No sé si hay un favorito, confiamos en lo que estamos haciendo y en el trabajo del día a día. Estamos dispuestos a salir a ganar y que el triunfo quede de nuestro lado. En este caso nos toca de visitante, pero confiamos en lo que tenemos como equipo”.

Respecto a las fortalezas de los equipos en este contexto y el cierre de torneo, el arquero del Lobo manifestó “Gimnasia es un equipo solidario, en el que nos entregamos al máximo. Hemos vivido distintas situaciones a lo largo del torneo, a veces bien y otras no tanto, pero no dejamos nada librado al azar. La clave es entregarse al máximo, tanto en lo colectivo como en lo individual. En mi caso, mantener el arco en cero el mayor tiempo posible y aportar desde ahí al equipo”.

César Rigamonti
El arquero cordobés volvió a ser clave en el empate del Lobo frente a Riestra.

El arquero cordobés volvió a ser clave en el empate del Lobo frente a Riestra.

El goleador histórico del Parque indicó: “Lo que venimos demostrando en Independiente es que somos un grupo muy fuerte. Vamos a salir de la misma manera, metiendo mucha presión y confiando en el grupo. En lo personal, aportaré lo mío desde donde me toque”.

Este clásico demuestra que el fútbol mendocino está atravesando un gran momento: “Sí, creo que el fútbol de Mendoza ha crecido bastante. Lo digo desde Independiente, donde estamos en un buen momento y trabajamos para eso. Ojalá sigamos creciendo y consiguiendo triunfos importantes”, dijo Arce.

Alex Arce va camino a convertirse en el nuevo ídolo de los hinchas de Independiente Rivadavia. / CSIR
Alex Arce va camino a convertirse en el nuevo ídolo de los hinchas de Independiente Rivadavia. / CSIR
Alex Arce va camino a convertirse en el nuevo ídolo de los hinchas de Independiente Rivadavia. / CSIR

“Coincido. Tiene que ser algo lindo y positivo para la provincia que el fútbol esté creciendo, con dos equipos en Primera División. Es un motivo más para disfrutar este clásico. Hace tiempo que no se disputaba en Primera y eso lo hace aún más especial”, aseguró Rigamonti.

Sobre la preparación para este trascendental duelo, Rigamonti señaló: “Tenemos un objetivo claro: meternos en los octavos. Ese fue el mensaje, y por eso queremos ganar. Tras el triunfo ante Lanús, se ha trabajado muy bien. Estamos preparados para hacer un gran partido y también se apuntó a lo emocional. El hincha lo hace sentir en la cancha y en la calle, y si eso lo volcamos a nuestro favor, es importante”.

“Trabajamos semana a semana y cada partido para nosotros es una final. Es cierto que se siente mucho el aliento y el compromiso de la gente”, cerró Arce.

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