Se viene el clásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: cómo comprar las entradas

El próximo domingo se jugará el clásico de Mendoza entre la Lepra y el Lobo. ¿Cómo podés comprar las entradas para este duelo histórico?

En Independiente Rivadavia ya palpitan el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Histórico.

El próximo domingo 26 de abril de 2026, será histórico para el fútbol de Mendoza. Es que Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgtirma, se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. Inolvidable. Por esta razón, ya están en venta las entradas para el derby provincial.

Independiente Rivadavia Histórico. Independiente Rivadavia ganó en el Maracaná por la Copa Libertadores. Gentileza.

Sin dudas, el superclásico de la provincia. El partido arrancará a las 15 en el estadio Bautista Gargantini y se jugará sólo con público local, es decir, la parcialidad de Independiente Rivadavia. Las entradas ya están disponibles a través de Global Fan.

Clásico de Mendoza: entradas para socios, no socios y los precios Los socios del Club Sportivo Independiente Rivadavia ingresarán como ya es una costumbre con DNI físico y la cuota social al día. Los no sosicos podrán comprar las entradas con los siguientes valores: