21 de abril de 2026 - 17:54

Se viene el clásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: cómo comprar las entradas

El próximo domingo se jugará el clásico de Mendoza entre la Lepra y el Lobo. ¿Cómo podés comprar las entradas para este duelo histórico?

En Independiente Rivadavia ya palpitan el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Histórico.&nbsp;

En Independiente Rivadavia ya palpitan el clásico ante Gimnasia y Esgrima. Histórico. 

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Walter Caballero
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Clásico de Mendoza: entradas para socios, no socios y los precios

Los socios del Club Sportivo Independiente Rivadavia ingresarán como ya es una costumbre con DNI físico y la cuota social al día. Los no sosicos podrán comprar las entradas con los siguientes valores:

  • Popular $40.000
  • Platea Descubierta $60.000
  • Platea Cubierta $80.000.

Por su parte, los directivos de Independiente Rivadavia, lanzaron durante esta semana hasta el viernes 24 del corriente, la chance de una moratoria para aquellos socios que se atrasaron en la cuota social, puedan ponserse al día y volver a recuperar su condición de socio. Todos los interesados deben concurrir a la secresatría del club, pagar la cuota del mes en curso y donar dos cajas de lecha para la Fundación Grupo América.

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