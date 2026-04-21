Se viene el clásico de Mendoza entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima: cómo comprar las entradas

El próximo domingo 26 de abril de 2026, será histórico para el fútbol de Mendoza. Es que Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgtirma, se enfrentarán por primera vez en la máxima categoría del fútbol argentino. Inolvidable. Por esta razón, ya están en venta las entradas para el derby provincial.
Sin dudas, el superclásico de la provincia. El partido arrancará a las 15 en el estadio Bautista Gargantini y se jugará sólo con público local, es decir, la parcialidad de Independiente Rivadavia. Las entradas ya están disponibles a través de Global Fan.
Clásico de Mendoza: entradas para socios, no socios y los precios
Los socios del Club Sportivo Independiente Rivadavia ingresarán como ya es una costumbre con DNI físico y la cuota social al día. Los no sosicos podrán comprar las entradas con los siguientes valores:
- Popular $40.000
- Platea Descubierta $60.000
- Platea Cubierta $80.000.
Por su parte, los directivos de Independiente Rivadavia, lanzaron durante esta semana hasta el viernes 24 del corriente, la chance de una moratoria para aquellos socios que se atrasaron en la cuota social, puedan ponserse al día y volver a recuperar su condición de socio. Todos los interesados deben concurrir a la secresatría del club, pagar la cuota del mes en curso y donar dos cajas de lecha para la Fundación Grupo América.