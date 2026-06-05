Boca acelera las negociaciones y está cerca de confirmar a su nuevo entrenador

El presidente Juan Román Riquelme llamó al DT elegido para hacerse cargo del plantel, y durante el fin de semana podría quedar asegurada su llegada.

Boca Juniors trabaja sin descanso para confirmar el nuevo cuerpo técnico que se hará cargo del plantel a partir del regreso a la pretemporada. Por estas horas, Juan Román Riquelme llamó al elegido y le comunicó el deseo de avanzar con la firma del contrato.

La salida de Claudio Úbeda volvió a poner en el centro de la escena a la dirigencia del Xeneize, que debió comenzar a moverse con rapidez para ver las opciones disponibles en el mercado. Con las primeras opciones muy lejanas por la dinámica de sus trabajos actuales (Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed), el apuntado es un DT que ya estuvo en el cargo.

Rodolfo Arruabarrena, el elegido para ser DT de Boca: image

Según trascendió, Riquelme decidió llamar a Rodolfo Arruabarrena y ofrecerle convertirse en el nuevo conductor del club para la segunda parte del año. El Vasco está de vacaciones en Buenos Aires, pero decidió cortarlas para sentarse a charlar con su excompañero debido a que tiene muchas ganas de retornar. Así, quedó a un paso de poner el gancho y ser oficializado como director técnico del plantel que tendrá que levantar cabeza en la Liga Profesional y la Copa Argentina.