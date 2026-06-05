Boca acelera las negociaciones y está cerca de confirmar a su nuevo entrenador

Boca Juniors trabaja sin descanso para confirmar el nuevo cuerpo técnico que se hará cargo del plantel a partir del regreso a la pretemporada. Por estas horas, Juan Román Riquelme llamó al elegido y le comunicó el deseo de avanzar con la firma del contrato.
La salida de Claudio Úbeda volvió a poner en el centro de la escena a la dirigencia del Xeneize, que debió comenzar a moverse con rapidez para ver las opciones disponibles en el mercado. Con las primeras opciones muy lejanas por la dinámica de sus trabajos actuales (Néstor Lorenzo y Antonio Mohamed), el apuntado es un DT que ya estuvo en el cargo.
Según trascendió, Riquelme decidió llamar a Rodolfo Arruabarrena y ofrecerle convertirse en el nuevo conductor del club para la segunda parte del año. El Vasco está de vacaciones en Buenos Aires, pero decidió cortarlas para sentarse a charlar con su excompañero debido a que tiene muchas ganas de retornar. Así, quedó a un paso de poner el gancho y ser oficializado como director técnico del plantel que tendrá que levantar cabeza en la Liga Profesional y la Copa Argentina.
Si bien Arruabarrena dijo que tiene ganas de afrontar un segundo ciclo, las reuniones que tendrán lugar este fin de semana serán claves respecto al proyecto futbolístico y los detalles económicos del contrato. De ponerse de acuerdo, estará al frente del equipo el próximo 18 de junio, cuando arranque la pretemporada.
El Vasco dirigió a Boca entre 2014 y 2016, lapso en el cual ganó la Copa Argentina y el campeonato local 2015. Luego emigró a Oriente Medio. Allí dirigió a Al-Wasl (Emiratos Árabes Unidos), Al-Rayyan (Qatar), Shabab Al-Ahli (Emiratos Árabes Unidos), Pyramids (Egipto), Al-Taawoun (Arabia Saudita) y la selección de Emiratos Árabes Unidos.