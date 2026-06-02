En la Copa Libertadores de Futsal Boca Juniors quedó tercero

En Brasil terminó la Copa Libertadores, en su capítulo correspondiente al Futsal , y Boca Juniors completó su participación subiéndose al tercer cubo del podio y colgándose la medalla de bronce tras vencer a los venezolanos de Centauros, por 6 a 1.

No hay caso con Boca ahora se quedó sin final en la Libertadores de Futsal

Ezequiel Ramírez en tres ocasiones, Diego Arce, Emanuel Corvalán y Rodrigo Álvarez, fueron los autores de las conquistas para el equipo argentino.

Futsal. Uno de los festejos boquenses en el partido por el tercer lugar.

Después de la eliminación que sufrió el sábado pasado en el tiempo extra de la semifinal ante Magnus Sorocaba, de Brasil, por 3 a 1, Boca Juniors goleó a Centauros, de Venezuela, este domingo y por 6-1, en el Polideportivo Sergio Luis Guerra. Con este marcador se quedó con el tercer puesto de la Copa Libertadores de Futsal 2026.

Con las intenciones claras y bien marcadas, el equipo que dirige técnicamente Sebastián "Coco" Mareco pegó rápido y liquidó el trámite en los primeros 20 minutos. A diferencia del partido ante los brasileños de Magnus, esta vez sostuvo la ventaja hasta el final y con contundencia.

El primer tiempo culminó 3 a 0 y el único momento en el que el resultado tuvo algún sesgo de duda en la segunda parte fue cuando los de Caracas descontaron a través de Víctor Carreño. Sin embargo, otros tres goles boquenses decretaron la goleada final.

Los autores de este triunfo con autoridad del elenco argentino en Río Grande do Sul fueron Ezequiel Ramírez -que convirtió tres-, Tobías Arce, Rodrigo Álvarez y Emanuel Corvalán.

Así, después de cuatro años ausente en la Copa Libertadores, Boca terminó tercero en una semana donde se impuso a buenos equipos, entre ellos, el vigente campeón Peñarol, de Montevideo.

La semifinal se le escapó en un puñado de segundos del alargue, pero corrigió -quizás tarde- para quedarse en el podio del certamen.