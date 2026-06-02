2 de junio de 2026 - 19:48

El Futsal Premium entra en una etapa de definiciones

La fecha doce se disputó casi completa y lidera Don Orione. Esta noche cierra Andes Talleres y Club Alemán. Mira resultados, goleadores, la tabla y próxima fecha

Futsal. Este martes se cierra la fecha 12 con el lance entre Alemán y el poderosos Andes Talleres

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Foto:

Valentín Kark
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Una nueva ronda de partidos se disputó en el marco de la duodécima fecha del torneo Futsal Premium, donde Don Orione le marca la cancha al resto de los participantes, pero muy de cerca le sigue Jockey Club, mientras que Villa Hipodromo y Cementista están terceros con igual numero de puntos.

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Esta noche cerrarán la fecha doce, desde las 22, Club Alemán y Andes Talleres.

regatas
Futsal. Gran Victoria de Regatas ante Don Bosco

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Marcadores en el futsal

Municipalidad de San Martín 7, UJAM 2

Jockey Club 2, Don Orione 2

CUC 3, Godoy Cruz 1

Regatas 3, Don Bosco 1

Villa Hipódromo 3, CABNA 1

Independiente 4, COP 2

Cementista 2, Vistalba 1.

cabna
Futsal. Villa Hipódromo sumó tres puntos vitales frente a CABNA

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La Tabla

1° Don Orione 31 puntos

2° Jockey Club 28

3° Villa Hipódromo 22

4° Cementista, 22

5° Andes Talleres, 19

6° Mendoza de Regatas, 18

7° Club Alemán, 17

8° Godoy Cruz, 17

9° CABNA, 15

10° Independiente Rivadavia, 14

11° Vistalba-La Colonia, 14

12° Municipalidad de San Martín, 13

13° CUC, 11

15° UJAM, 7

16° Don Bosco, 7

Los artilleros

Nicolas Marcel (Jockey Club) 11 goles

Gianluca Comandini (Jockey Club) 11

Facundo Torres (Jockey Club) 8

Lucas Nicolás Lemos (Godoy Cruz) 8

Gustavo Alvarez (Don Bosco) 7

Ignacio Romero (Mendoza de Regatas) 6 goles

La próxima fecha

La jornada 13 tendrá estos cotejos:

Andes Talleres vs. Godoy Cruz

UJAM vs. Jockey

Vistalba-La Colonia vs. Municipalidad de San Martín

CABNA vs. Independiente Rivadavia

Villa Hipódromo vs. CUC

Don Orione vs. Club Alemán

COP vs. Mendoza de Regatas

Don Bosco vs. Cementsita

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