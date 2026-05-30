No hay caso con Boca ahora se quedó sin final en la Libertadores de Futsal

En una de las semifinales del torneo continental, Boca cayó frente a Magnus de Brasil por 3 a 1

Futsal. Boca irá por el bronce con el perdedor de duelo entre Carlos Barbosa de Brasil y Centauros de Caracas

El quinteto de Boca Juniors perdió ante Magnus Sorocaba de Brasil por 3 a 1 en tiempo extra en el juego por semifinales de la Copa Libertadores de Futsal y no pudo meterse en la definición del certamen CONMEBOL.

¿Qué pasó con Boquita? En un encuentro que se jugó en el Polideportivo Sergio Luis Guerra, en la ciudad de Carlos Barbosa, el equipo de Sebastián “Coco” Mareco cayó y completará el torneo jugando por el tercer y cuarto puesto.

En relación al encuentro, el Xeneize pegó primero y rápido para tomar la delantera en el marcador a los 2 minutos, tras el tanto de Emanuel Corvalán. Pese a un buen primer período, Boca también tuvo que refugiarse en la buena labor de su arquero Tobías Arce, pilar fundamental del equipo.

En los primeros minutos del complemento, el Xeneize padeció los fuertes avances de Magnus, que iba en busca del empate. Por ende se cerró bien atrás y comenzó a jugar de contra. A falta de 6 minutos 10 segundos para el cierre, el equipo brasileñopudo vencer a Arce y llegó al empate, de la mano de Leandro Lino.

El cronómetro siguió corriendo y los equipos no pudieron sacarse ventaja en el tanteador, por lo que el pase a la final se dirimió en tiempo extra, en dos periodos de 5 minutos.