27 de mayo de 2026 - 19:38

Andes Talleres gritó campeón en una final de futsal inolvidable

El Matador venció a Jockey en una definición cargada de emoción y se quedó con la primera edición de la Copa de Campeones. Intensidad, goles y respeto en una noche que dejó en lo más alto al futsal.

En una final vibrante, el Matador superó al Jockey en un partido cerradísimo y emotivo.

En una final vibrante, el Matador superó al Jockey en un partido cerradísimo y emotivo.

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Los Andes | Redacción Deportes
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La final tuvo todos los condimentos de una gran definición. Desde el arranque, Andes Talleres mostró mayor claridad en el juego y logró imponer condiciones en una primera mitad muy intensa. La recompensa llegó a través de Gastón Fernández, que marcó el 1a 0 para darle ventaja al conjunto azul antes del descanso.

Además del resultado, el encuentro dejó una imagen destacada, la entrega total de ambos equipos sin perder nunca el respeto dentro de la cancha. Se jugó fuerte, con mucha intensidad, pero siempre dentro de los límites del juego limpio.

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Futsal. Andes Talleres vs Jockey Club

Futsal. Andes Talleres vs Jockey Club

Jockey reaccionó y le puso suspenso

En el complemento, Jockey adelantó sus líneas y asumió el protagonismo en busca del empate. Sin embargo, se encontró con una actuación brillante de Federico Pérez, determinante para sostener la ventaja de Talleres en los momentos más complicados.

Cuando parecía que el partido se encaminaba, Román Zuñiga apareció para marcar el segundo tanto y ampliar la diferencia. Pero la historia todavía tenía emociones por delante: Facundo Torres descontó de penal y volvió a meter a Jockey en partido.

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Futsal. Andes Talleres campe&oacute;n.

Futsal. Andes Talleres campeón.

Un cierre dramático

Talleres tuvo la posibilidad de liquidar definitivamente la final mediante un tiro castigo. Tomás Civelli se hizo cargo de la ejecución, aunque Gonzalo Montalto respondió con una enorme atajada para mantener viva la ilusión de Jockey hasta el último segundo.

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Final de futsal. Andes Talleres vs Jockey&nbsp;

Final de futsal. Andes Talleres vs Jockey

El cierre fue vibrante hasta el pitazo final.

Con esta conquista, Talleres se quedó con la primera edición de la Copa de Campeones y sumó su tercer título en una temporada inolvidable, luego de haberse consagrado también en el Apertura FSP y el Anual FSP.

Ganó Talleres, pero también ganó el futsal de salón, que regaló una final a la altura de una competencia que empezó a construir su propia historia.

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