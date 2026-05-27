Empujones, pelea e insultos: el tenso momento entre Angel Di María y Júnior Sornoza

El Fideo vivió una situación caliente en el cierre del primer tiempo, cuando se elevó el tono de la discusión con un rival. Ocurrió por la Copa Libertadores.

Rosario Central visitó a Independiente del Valle de Ecuador en el marco de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, y su capitán y emblema Ángel Di María fue protagonista excluyente por una situación extrafutbolística.

El tenso momento ocurrió en la culminación de un primer tiempo parejo y muy disputado, con marcador cerrado en cero. Allí, mientras se retiraba, el volante ofensivo campeón del mundo se acercó a la mitad de la cancha para reunirse con sus compañeros y comenzar a caminar hacia la zona de los vestuarios. En ese instante, cruzó miradas poco amistosas con Júnior Sornoza, jugador del elenco dueño de casa.

Ángel Di María se peleó con un rival en el partido de Rosario Central: Embed Se armó tumulto en el final con Ángel Di María y Júnior Sornoza



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Mateo Carabajal, defensor argentino de Independiente, se acercó para separar a ambos capitanes pero no pudo lograr desescalar la bronca. Por el contrario, Sornoza expresó algo que molestó por demás a Di María y las caras serias se transformaron en empujones, insultos e invitaciones para tomarse a golpes de puño con ambos planteles de protagonistas y el público gritando.

Fueron los propios compañeros de Ángel los que lograron calmarlo, tras abrazarlo y retirarlo de esa zona. Los jugadores del cuadro de Ecuador procedieron de la misma manera con Junior Sornoza, y allí todo se enfrió. Luego, el árbitro Raphael Claus los llamó a ambos para pedirles tranquilidad y respeto de cara al segundo tiempo. Así se terminó una secuencia que ya se hizo viral en todas las redes sociales.