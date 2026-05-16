16 de mayo de 2026 - 19:58

Bronca, preocupación y polémica en River - Rosario Central por la lesión de Driussi

Antes de los 10 minutos del primer tiempo, el Millonario sufrió la salida de Sebastián Driussi por una dura infracción.

Bronca, preocupación y polémica en River - Rosario Central por la lesión de Driussi

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EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Los Andes | Redacción Deportes
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El encuentro todavía se estaba armando cuando apareció la primera polémica de la noche, en medio de un choque que ya estaba muy caliente desde el miércoles que quedó confirmado.

La situación que todo River protestó ocurrió a los 7 minutos de comenzado el duelo, cuando el delantero Sebastián Driussi dominaba la pelota en campo contrario. El gordo enganchó ante dos rivales, y nunca vio que desde atrás llegaba como una tromba Franco Ibarra a marcarlo. El hombre de Central se tiró con vehemencia, quitándole el esférico pero tumbando a su contrincante.

La dura falta que recibió Driussi, el delantero de River:

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Además de quejarse por la violencia de la entrada que cometió el futbolista Canalla, el banco Millonario levantó la voz debido a que fue de costado y a la altura de la rodilla, lo que automáticamente hizo sentir un dolor fuertísimo a Driussi. El árbitro Nicolás Ramírez decidió sacarle la tarjeta amarilla, mientras que no hubo llamado desde el VAR.

Respecto al delantero del cuadro local, nunca pudo levantarse luego de recibir la infracción. Primero golpeó tres veces el césped para canalizar el dolor y la bronca, luego llamó al cuerpo médico, y después se retiró en camilla a puro llanto y molestia.

Sebastián Driussi salió lesionado directo al vestuario:

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Cuando pasó por el banco de los suplentes, el atacante fue abrazado por varios de sus compañeros, que intentaron consolarlo. Entre ellos, Marcos Acuña, que también está diezmado desde lo físico.

En la semana, el jugador será sometido a estudios para comprobar el grado de la lesión. Si bien no se conocen demasiados detalles todavía, desde el club temen por un problema ligamentario, que lo sacaría casi por el resto de la temporada.

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