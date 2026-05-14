14 de mayo de 2026 - 00:10

River impuso su jerarquía ante Gimnasia y avanzó en semifinales del Apertura

El Millonario venció al Lobo con goles de Driussi y Martínez Quarta por los cuartos de final de la Liga Profesional. El equipo de Eduardo Coudet recibirá el sábado a Rosario Central en el Monumental, por un lugar en la final.

El Chino convirtió el segundo gol del Millonario y fue una de las figuras de la noche en el Monumental.&nbsp;

El Chino convirtió el segundo gol del Millonario y fue una de las figuras de la noche en el Monumental. 

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El Millo superó al Lobo en el Monumental y se clasificó a semifinales. El sábado en Núñez recibirá a Rosario Central.

El Millo superó al Lobo en el Monumental y se clasificó a semifinales. El sábado en Núñez recibirá a Rosario Central.

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Los Andes | Redacción Deportes
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El partido se abrió promediando la primera mitad con una jugada de alto vuelo colectivo. Marcos Acuña lanzó un pase largo para Facundo Colidio, que desbordó por izquierda, dejó a su marcador en el camino con un sombrerito y asistió a Driussi. El delantero definió con un zurdazo potente tras controlar dentro del área y puso el 1 a 0 para el Millonario.

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River vs Gimnasia de La Plata

River vs Gimnasia de La Plata

El Millo tuvo una gran noche

En el complemento, River amplió la diferencia con una acción tan inesperada como efectiva. Martínez Quarta se proyectó desde el fondo, participó en la construcción de la jugada y apareció luego en el área para conectar de cabeza el centro enviado tras la acción de Joaquín Freitas. El defensor cerró el 2-0 y selló el pasaje a semifinales.

El desarrollo también dejó algunos contratiempos para el local: Marcos Acuña debió salir por una molestia muscular, mientras que Gonzalo Montiel quedó fuera incluso antes del inicio por una contractura durante la entrada en calor. Ambos casos encendieron la atención en el cuerpo técnico de cara a lo que viene.

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River vs Gimnasia de La Plata

River vs Gimnasia de La Plata

El Lobo tuvo sus chances, no las aprovechó

Gimnasia, que venía en alza con una importante racha de triunfos desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador interino, intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero se encontró con un River firme y con respuestas defensivas en los momentos de mayor presión.

El Millonario, que venía de una clasificación sufrida por penales ante San Lorenzo, esta vez logró una actuación más controlada y sin sobresaltos para avanzar con justicia.

Ahora, River enfrentará a Rosario Central el próximo sábado en el Monumental, en un duelo decisivo por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026.

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