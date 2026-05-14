River impuso su jerarquía ante Gimnasia y avanzó en semifinales del Apertura

River se metió en semifinales del Torneo Apertura 2026 tras superar con autoridad a Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0, en el Estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet mostró solidez y pegada en los momentos clave, con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta, y ahora enfrentará a Rosario Central en busca de un lugar en la final.

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El partido se abrió promediando la primera mitad con una jugada de alto vuelo colectivo. Marcos Acuña lanzó un pase largo para Facundo Colidio, que desbordó por izquierda, dejó a su marcador en el camino con un sombrerito y asistió a Driussi. El delantero definió con un zurdazo potente tras controlar dentro del área y puso el 1 a 0 para el Millonario.

En el complemento, River amplió la diferencia con una acción tan inesperada como efectiva. Martínez Quarta se proyectó desde el fondo , participó en la construcción de la jugada y apareció luego en el área para conectar de cabeza el centro enviado tras la acción de Joaquín Freitas. El defensor cerró el 2-0 y selló el pasaje a semifinales.

El desarrollo también dejó algunos contratiempos para el local: Marcos Acuña debió salir por una molestia muscular, mientras que Gonzalo Montiel quedó fuera incluso antes del inicio por una contractura durante la entrada en calor. Ambos casos encendieron la atención en el cuerpo técnico de cara a lo que viene.

El Lobo tuvo sus chances, no las aprovechó

Gimnasia, que venía en alza con una importante racha de triunfos desde la llegada de Ariel Pereyra como entrenador interino, intentó reaccionar en el segundo tiempo, pero se encontró con un River firme y con respuestas defensivas en los momentos de mayor presión.

El Millonario, que venía de una clasificación sufrida por penales ante San Lorenzo, esta vez logró una actuación más controlada y sin sobresaltos para avanzar con justicia.

Ahora, River enfrentará a Rosario Central el próximo sábado en el Monumental, en un duelo decisivo por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026.

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