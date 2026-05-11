El "maleficio" de Galoppo en River: De la efectividad total al murmullo del Monumental en los penales

River Plate vive horas de euforia tras la épica remontada por penales ante San Lorenzo , asegurando su lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura. Sin embargo, en medio de los festejos, un nombre quedó bajo la lupa: Giuliano Galoppo . El volante volvió a fallar desde los doce pasos y la paciencia del hincha parece haberse agotado.

La tremenda plancha de Matías Reali que dejó a San Lorenzo con 10 jugadores ante River

River resucitó en la última jugada y eliminó a San Lorenzo en una definición dramática

Insólito: Galoppo pateó dos penales en River y falló ambos. Tenía un 100 por 100 de efectividad en Banfield y San Pablo.

Galoppo convierte su primer gol con la camiseta de River ante México /Foto: River Plate

Lo que desconcierta tanto al cuerpo técnico como a los simpatizantes es el historial del jugador. Antes de vestir la banda roja, Galoppo ostentaba una efectividad asombrosa.

El antecedente: Su primer fallo oficial fue ante Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025). Aquella vez, el balón se estrelló en el palo izquierdo mientras el arquero Centurión lo esperaba en el medio.

Dato extra: Solo convirtió uno en el amistoso de pretemporada ante Peñarol.

Galoppo utiliza un estilo que en Banfield y San Pablo le dio réditos ante gigantes como Santos y Palmeiras: el "saltito" previo. El objetivo es forzar el movimiento del arquero para definir al palo opuesto.

Sin embargo, ante San Lorenzo, la estrategia falló de forma estrepitosa:

Realizó la carrera habitual.

Intentó un remate suave al centro.

Orlando Gill adivinó la intención y despejó el balón con su pie derecho.

La técnica que se volvió predecible

La reacción de la gente fue inmediata. Una vez que Gill tapó el remate, los murmullos y silbidos bajaron desde las cuatro tribunas. Galoppo, que ya venía siendo uno de los jugadores más resistidos por su rendimiento general, no logra revertir una imagen que se desibuja con cada ejecución fallida.

Embed Así también había pateado Galoppo su penal por #CopaArgentina contra #Independiente de Mendoza el año pasado.



En aquella oportunidad valió la eliminación de River de la competencia. pic.twitter.com/toWvGV9dFP — #ElMasGrande (@MasGrandeRP) May 11, 2026

Resulta paradójico que un especialista que supo anotar en instancias decisivas (como las semifinales de la Sudamericana con San Pablo) hoy no pueda encontrar la red en el Monumental.