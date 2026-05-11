11 de mayo de 2026 - 17:19

El "maleficio" de Galoppo en River: De la efectividad total al murmullo del Monumental en los penales

El mediocampista de River volvió a fallar en la tanda de penales ante San Lorenzo y fue reprobado por todo el Estadio Monumental. Insólito. Videos.

Galoppo convirtió todos los penales que ejecutó en su carrera, excepto los dos oficiales con River

Galoppo convirtió todos los penales que ejecutó en su carrera, excepto los dos oficiales con River

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Ins&oacute;lito: Galoppo pate&oacute; dos penales en River y fall&oacute; ambos. Ten&iacute;a un 100 por 100 de efectividad en Banfield y San Pablo.&nbsp;

Insólito: Galoppo pateó dos penales en River y falló ambos. Tenía un 100 por 100 de efectividad en Banfield y San Pablo.

  • Pre-River: 9 penales pateados, 9 convertidos (100% de eficacia).

  • En River: 2 penales oficiales ejecutados, 2 fallados.

  • Dato extra: Solo convirtió uno en el amistoso de pretemporada ante Peñarol.

El antecedente: Su primer fallo oficial fue ante Independiente Rivadavia (Copa Argentina 2025). Aquella vez, el balón se estrelló en el palo izquierdo mientras el arquero Centurión lo esperaba en el medio.

Galoppo utiliza un estilo que en Banfield y San Pablo le dio réditos ante gigantes como Santos y Palmeiras: el "saltito" previo. El objetivo es forzar el movimiento del arquero para definir al palo opuesto.

Sin embargo, ante San Lorenzo, la estrategia falló de forma estrepitosa:

  • Realizó la carrera habitual.

  • Intentó un remate suave al centro.

  • Orlando Gill adivinó la intención y despejó el balón con su pie derecho.

La técnica que se volvió predecible

La reacción de la gente fue inmediata. Una vez que Gill tapó el remate, los murmullos y silbidos bajaron desde las cuatro tribunas. Galoppo, que ya venía siendo uno de los jugadores más resistidos por su rendimiento general, no logra revertir una imagen que se desibuja con cada ejecución fallida.

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Resulta paradójico que un especialista que supo anotar en instancias decisivas (como las semifinales de la Sudamericana con San Pablo) hoy no pueda encontrar la red en el Monumental.

  • Realizó la carrera habitual.

  • Intentó un remate suave al centro.

  • Orlando Gill adivinó la intención y despejó el balón con su pie derecho.

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