River: Leo Astrada reveló detalles inéditos de la pelea entre Tuzzio y Ameli, y confesó que no es hincha del club

Hasta que un día el silencio del vestuario se rompió. 21 años después de una de las peleas más recordadas del fútbol argentino, el entonces entrenador de River , Leonardo Astrada , reveló detalles inéditos del conflicto entre Eduardo Tuzzio y Horacio Ameli. Además, confesó que no es hincha del Millonario.

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Leo Astrada reveló detalles inéditos de la pelea entre Tuzzio y Ameli, y confesó que no es hincha de River

Leo Astrada reveló detalles inéditos de la pelea entre Tuzzio y Ameli, y confesó que no es hincha de River

La charla sin tapujos se dio en las últimas horas con ESPN, donde el panelista no se guardó ningún secreto en relación a la lucha amorosa entre los defensores Tuzzio y Ameli, que involucró a la esposa del primero de ellos. Al respecto, Astrada confesó que la disputa nació en el vestuario. "Sí, existió la charla. Eduardo le comunicó al plantel lo que había pasado, que ninguno sabía. Ni yo lo sabía", rememoró el que fue DT en esa época.

El Negro intentó mediar entre las partes, pero no lo consiguió. "A partir de ahí, tuve una charla con la directiva para ver cómo solucionarlo y poder incorporar dos centrales y ver qué decisión se tomaba. No tuve la posibilidad de poder incorporar y tuve una reunión con ellos para aclararles que ante cualquier situación mínima de roces quedaban separados ", lanzó.

Esa ruptura de la zaga central caló hondo en el plantel, que venía peleando en los dos frentes y terminó eliminado. "Nosotros estábamos buscando la reconstrucción y el seguir acompañando para que no se resintiera la parte futbolística. Se terminó resintiendo, porque veníamos primeros en el torneo local con 7 puntos de diferencia y estábamos primeros en la general de la Libertadores. Y si bien llegamos a semifinales de la Libertadores, el equipo bajó el nivel futbolístico ", cerró.

Leonardo Astrada confesó que no es de River:

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En otra etapa de la charla, Astrada tiró una bomba al confesar que no es hincha de River, donde es referente e ídolo de multitudes. "Yo soy hincha de Tigre. Tengo un gran cariño de River, porque River me formó", expresó.

Respecto a la explicación de su sentimiento por el Matador, Leo contó: "Mi primo tercero era Fierro, jugaba de wing derecho. Mi abuelo me llevaba a los tres años, yo iba del lado de la platea de Tigre, me ponía al lado del alambrado y le gritaba a mi primo".

Finalmente, Astrada no pudo elegir entre ambos clubes, y tiró que quiere que los dos ganen. "Quiero a los dos. Es más, quiero que River gane siempre", cerró.