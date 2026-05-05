River mira con cariño a Europa para la pretemporada y sumar refuerzos

River necesita elevar el nivel deportivo en la Liga Profesional y la Copa Sudamericana, y para eso tiene un plan que incluye una fuerte inversión dentro y fuera de la cancha para mediados de año. Mientras se dispute el Mundial en Norteamérica, en el Millonario mirarán seriamente hacia Europa.

River le ganó de forma agónica a Bragantino por la Copa Sudamericana y depende de sí mismo

La principal preocupación del entrenador Eduardo Coudet es realizar una buena pretemporada y solidificar ciertos conceptos claves en la idea futbolística. Y para eso, el Chacho pateará el tablero. Lejos de quedarse en Cardales, San Martín de los Andes o el propio predio del club, decidió llevarse al plantel a Europa.

El destino elegido es la Finca Resort de Alicante, en España. Allí estarán desde el 21 de junio al 5 de julio, en pleno verano. Ese fue uno de los factores más influyentes, junto con el hecho de que Coudet conoce muy bien la zona por haber dirigido al Alavés esta misma temporada. Finalmente, el tercer punto de esta mudanza es poder jugar amistosos con clubes de alto rendimiento de dicho país.

Pero la búsqueda de cambiar el rumbo deportivo no termina con esa decisión. Según trascendió, el Departamento de Fútbol Millonario ya comenzó gestiones por refuerzos de jerarquía, pedidos por el DT. En principio podrían ser uno por línea, para formar la famosa columna vertebral.

El primer nombre que aparece en el radar es el de Nicolás Otamendi, defensor de 38 años. Su carrera en el viejo continente está llegando a su culminación, y ya dio muestras públicas de estar dispuesto a negociar su regreso al país luego de la Copa del Mundo. En Benfica quieren renovarle, pero también entienden su deseo.

Para el mediocampo, River lleva a cabo dos negociaciones. Stéfano Di Carlo intenta abrochar a Ángel Correa, por lo que mantiene diálogos con Tigres de México. Paralelamente, también se habla por Mauro Arambarri, actualmente en Getafe de España. Este último es un pedido expreso del entrenador.

Otro caso rutilante parece ser el del delantero Gio Simeone, dispuesto a retornar a la institución de Núñez. Si bien tiene apenas 30 años, y es el goleador del Torino de Italia con 10 tantos en 29 encuentros, su deseo de volver en plenitud al club de sus amores hace un contrapeso fuerte.

Según trascendió, el jugador está haciendo fuerza para que su actual elenco lo libere por una cifra menor a la de su ficha (8 millones de euros hasta 2028), y estaría dispuesto a resignar desde lo económico para lograr la concreción de su anhelo. Para conseguirlo, puede ser clave la buena relación histórica entre las instituciones, y la presión que hace el futbolista.

Agustín Canobbio se suma a la lista del Millonario:

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El último de los nombres fuertes que están dando vueltas en los pasillos del Monumental es el del extremo uruguayo Agustín Cannobio. Actualmente en el Fluminense, el hombre de 27 años cuenta con contrato hasta 2028, pero su pase está tasado en un número que River puede alcanzar: 6 millones de euros.

Eduardo Coudet atravesó los primeros meses mostrando algunos signos positivos, pero sabe mejor que nadie que si quiere competir en serio debe meter mano en el plantel. Con el semestre todavía en marcha, el DT ya arrancó la renovación.