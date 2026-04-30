La racha negativa de River jugando en Brasil: un triunfo en trece partidos

River viaja a San Pablo para cruzarse con RB Bragantino en vistas de corregir una paupérrima racha que cosechó en sus anteriores 13 visitas al país vecino: seis derrotas, seis empates y tan solo una victoria.
River tiene una bajísima efectividad en el país vecino en los últimos años y buscará terminar con el mal andar en San Pablo.
River viaja a San Pablo para cruzarse con RB Bragantino en vistas de corregir una paupérrima racha que cosechó en sus anteriores 13 visitas al país vecino: seis derrotas, seis empates y tan solo una victoria.
El mal andar se acrecentó en los últimos años gracias a la gran ventaja económica que sacaron los brasileños en los últimos años, el Millonario perdió las últimas cuatro veces que se presentó en Brasil, siendo la más reciente de ellas la que le propinó Palmeiras en Allianz Parque, cuando con un resultado de 3 a 1 lo tachó de la última Copa Libertadores.
Ya en la edición anterior los de Núñez habían sufrido un contratiempo similar, cuando Atlético Mineiro los goleó 3 a 0 por la ida de las semifinales, algo que ya venía de 2023, cuando fueron eliminados por Internacional en Porto Alegre, que curiosamente era dirigido por Eduardo Coudet, en esa ocasión, fue 2 a 1 y posterior triunfo en los penales. En esa misma Copa ya habían sido goleados 5 a 1 en la fase de grupos por Fluminense, que culminó alzando el trofeo.
La última vez que la Banda fue a Brasil y no perdió fue un empate a un gol con Fortaleza en 2022, es por eso que los dirigidos por el Chacho intentarán poner fin a esta cadena de resultados y dar un golpe frente a los Toros que les permita estirar su liderazgo en el segundo más importante certamen continental.
El único triunfo que se llevaron en sus anteriores trece presentaciones acabó teniendo un sabor amargo, pues fue un 2 a 0 contra Palmeiras en el Allianz Parque, pero haber caído 3 a 0 en El Monumental hizo que los goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré no alcancen.
La última victoria que si alcanzó fue el recordadísimo 2 a 1 contra Gremio por las semifinales de la Libertadores 2018, con el gol agónico de penal del Pity Martínez tras la insólita mano y expulsión de Bressan a los 90+4". Tras ese triunfo, ganarían por última vez el certamen frente a Boca en Madrid.