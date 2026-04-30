30 de abril de 2026 - 16:20

La racha negativa de River jugando en Brasil: un triunfo en trece partidos

River tiene una bajísima efectividad en el país vecino en los últimos años y buscará terminar con el mal andar en San Pablo.

En el último partido de River en Brasí, el conjunto Millonario cayó por 3-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores.&nbsp;

En el último partido de River en Brasí, el conjunto Millonario cayó por 3-1 ante Palmeiras por la Copa Libertadores. 

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En la Copa Libertadores 2024, River quedó eliminado ante Atlético Mineiro.

En la Copa Libertadores 2024, River quedó eliminado ante Atlético Mineiro.

Los últimos partidos de River en Brasil

Ya en la edición anterior los de Núñez habían sufrido un contratiempo similar, cuando Atlético Mineiro los goleó 3 a 0 por la ida de las semifinales, algo que ya venía de 2023, cuando fueron eliminados por Internacional en Porto Alegre, que curiosamente era dirigido por Eduardo Coudet, en esa ocasión, fue 2 a 1 y posterior triunfo en los penales. En esa misma Copa ya habían sido goleados 5 a 1 en la fase de grupos por Fluminense, que culminó alzando el trofeo.

El único triunfo que se llevaron en sus anteriores trece presentaciones acabó teniendo un sabor amargo, pues fue un 2 a 0 contra Palmeiras en el Allianz Parque, pero haber caído 3 a 0 en El Monumental hizo que los goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré no alcancen.

La última victoria que si alcanzó fue el recordadísimo 2 a 1 contra Gremio por las semifinales de la Libertadores 2018, con el gol agónico de penal del Pity Martínez tras la insólita mano y expulsión de Bressan a los 90+4". Tras ese triunfo, ganarían por última vez el certamen frente a Boca en Madrid.

Los últimos 13 partidos de River en Brasil

  • Empate 2 a 2 con Internacional - Copa Libertadores 2019
  • Derrota por 1 a 0 con Atlético Paranaense - Recopa Sudamericana 2019
  • Empate 0 a 0 con Cruzeiro - Copa Libertadores 2019
  • Derrota por 2 a 0 con San Pablo- Copa Libertadores 2020
  • Empate 1 a 1 con Atlético Paranaense - Copa Libertadores 2020
  • Triunfo 2 a 0 con Palmeiras - Copa Libertadores 2020
  • Empate 1 a 1 con Fluminense- Copa Libertadores 2021
  • Derrota por 3 a 0 con Atlético Mineiro - Copa Libertadores 2021
  • Empate 1 a 1 con Fortaleza - Copa Libertadores 2022
  • Derrota por 5 a 1 con Fluminense - Copa Libertadores 2023
  • Derrota por 2 a 1 con Internacional - Copa Libertadores 2023
  • Derrota por 3 a 0 con Atlético Mineiro - Copa Libertadores 2024
  • Derrota por 3 a 1 con Palmeiras - Copa Libertadores 2025

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