Santiago Beltrán, el héroe de River: atajó un penal y salvó al Millonario

Desde que debutó en el primer equipo de River , el joven portero Santiago Beltrán se ganó la titularidad a fuerza de grandes actuaciones y de una personalidad fuerte para hacerse cargo de uno de los arcos más importantes del fútbol continental. Este jueves, volvió a demostrarlo en el marco de la Copa Sudamericana.

Con una gran actuación de su arquero, River le gana a Bragantino por la Copa Sudamericana

La jugada que pudo cambiar el trámite del encuentro ocurrió en el inicio del segundo tiempo. A los 3 minutos, el árbitro Wilmar Roldán quedó en el medio de un despeje Millonario, y terminó impactando el balón. Para cumplir con el reglamento, el juez paró las acciones y reanudó con un bote a tierra.

INSÓLITO PENAL PARA BRAGANTINO: Martínez Quarta quiso salir jugando a la salida de un pique y terminó haciendo falta dentro del área de River. Mirá nuestros partidos de CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/cXQ4Kucpmi

El que recibió el esférico fue el defensor visitante Lucas Martínez Quarta, que intentó salir desde el fondo enganchando ante su marcador. Sin embargo, terminó perdiendo la posesión por la presión del delantero Isidro Pitta y le cometió penal.

El futbolista Eduardo Sasha, oriundo de Brasil, se hizo cargo de la ejecución pero encontró la buena respuesta del sólido Santiago Beltrán para evitar la caída de su arco.

Beltrán salvó a River tapando el penal:

Embed ¡EL PIBE SALVÓ A RIVER OTRA VEZ! Beltrán adivinó la intención de Sasha y atajó el penal para evitar el 1-0 de Bragantino en Brasil.



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Cabe destacar que no fue la única intervención del portero argentino. Durante la primera mitad, tuvo que batallar para taparle un remate a Isidro Pitta tras el resbalón de Lautaro Rivero, un cabezazo del mismo delantero sobre el segundo palo, y dos intentos de peligro de Lucas Barboza.

Desde el debut ante Barracas Central en enero de este año, cuando tuvo que asumir la responsabilidad por las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, Santiago Beltrán ha sumado 20 encuentros oficiales con la camiseta del Millonario, lapso en el cual recibió 11 goles y mantuvo el arco en cero durante 10 partidos.

Con el regreso a los entrenamientos de Franco Armani, Eduardo Coudet tendrá la difícil decisión de darle continuidad al joven, o devolverle la titularidad al histórico portero del club.