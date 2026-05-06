6 de mayo de 2026 - 17:35

River: sin varios referentes y con suplentes, salió la lista de convocados para visitar a Carabobo

El entrenador Millonario, Eduardo Coudet, confirmó los futbolistas que están citados para enfrentarse con el conjunto de Venezuela, por la Copa Sudamericana.

Santiago Beltrán, arquero de River Plate

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El plantel emprendió el viaje hacia Venezuela, donde este jueves por la noche se presenta en el marco de la competición internacional. Teniendo en cuenta que el domingo será el turno de saltar al campo de juego para enfrentarse con San Lorenzo por el Torneo Apertura local, el entrenador decidió regular las cargas.

Así, ante Carabobo jugarán algunos futbolistas que habitualmente parten con desventaja en el armado del once inicial, mientras que varios referentes se quedaron en Buenos Aires para continuar trabjando de cara al duelo de eliminación directa.

La lista de convocados de River:

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Según lo que se puede observar en la lista de concentrados, Eduardo Coudet mandaría desde el arranque a nombres como Fabricio Bustos, Matías Viña, Kevin Castaño (retorna después de varias ausencias), y Maximiliano Meza. Mientras tanto, Santiago Lencina, Juanfer Quintero, y Agustín Ruberto esperarían su chance desde el banco de suplentes.

Pasando en limpio, los once iniciales que prepara el DT para un nuevo choque por Copa Sudamericana son: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Maximiliano Meza; Facundo Colidio, Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas.

Eduardo Coudet piensa en San Lorenzo:

EDUARDO COUDET
Eduardo Coudet debutó y cantó victoria en River. Su análisis.

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Respecto a las ausencias, llama la atención la determinación del cuerpo técnico de no concentrar a siete jugadores que son parte fundamental de la escuadra Millonaria. Todos esos están en Buenos Aires, enfocados en el partido ante el Ciclón.

Se trata de los defensores Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; los volantes Aníbal Moreno, Fausto Vera y Tomás Galván; y el delantero Sebastián Driussi, que ya tiene el alta y cuenta con muchas chances de retornar el próximo domingo. Ellos serían la base del equipo que se medirá con el Cuervo, sumando a nombres como Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta y Facundo Colidio.

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