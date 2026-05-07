7 de mayo de 2026 - 23:10

Copa Sudamericana: con un gol agónico de Maxi Salas y Viña en el arco, River superó 2-1 a Carabobo

Cuando parecía que se venía la noche tras la expulsión de Beltrán, River reaccionó y superó a 2-1 a Carabobo con un tanto agónico de Maxi Salas.

Juanfer Quintero, figura de River ante Carabobo, más allá que falló un penal por la Copa Sudamericana.&nbsp;

Juanfer Quintero, figura de River ante Carabobo, más allá que falló un penal por la Copa Sudamericana. 

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Por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, River visita a Carabobo de Venezuela.&nbsp;

Por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana, River visita a Carabobo de Venezuela. 

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River - Carabobo, por la Copa Sudamericana

River - Carabobo, por la Copa Sudamericana

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Triunfazo del Millonario en Venezuela. Heroico se podría definir. Es que River volvió a convertir en forma agónica y superó 2-1 a Carabobo y quedó un paso de octavos de final. Cuando parecía que se venía la noche al conjunto Millonario, tras la expulsión de Beltrán y como Coudet no tenía más cambio, Viñás se puso el buzo de arquero. En la última jugada del partido, un contragolpe letal dejó a Maxi Salas enfrente del arquero y de cachetada selló el 2-1. Golazo. Alivio. Deshago. River está con vida.

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