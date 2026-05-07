Copa Sudamericana: con un gol agónico de Maxi Salas y Viña en el arco, River superó 2-1 a Carabobo

Triunfazo del Millonario en Venezuela. Heroico se podría definir. Es que River volvió a convertir en forma agónica y superó 2-1 a Carabobo y quedó un paso de octavos de final. Cuando parecía que se venía la noche al conjunto Millonario, tras la expulsión de Beltrán y como Coudet no tenía más cambio, Viñás se puso el buzo de arquero. En la última jugada del partido, un contragolpe letal dejó a Maxi Salas enfrente del arquero y de cachetada selló el 2-1. Golazo. Alivio. Deshago. River está con vida.