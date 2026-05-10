¡Tensión Monumental! El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Marcos Acuña ante San Lorenzo: "¿Qué querés...?"

El cruce ocurrió tras los 90 minutos de un clásico que se extendió al tiempo suplementario, justo cuando el jugador de River intentaba mediar con el árbitro Zunino.

River Plate y San Lorenzo protagonizaron un clásico eléctrico en el Monumental por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En medio de un clima de nerviosismo extremo, las cámaras captaron un cruce verbal inesperado entre dos de las máximas figuras del Millonario: Juan Fernando Quintero y Marcos Acuña.

El incidente ocurrió tras el final de los 90 minutos reglamentarios. Con el partido empatado y el pase a la siguiente ronda en juego, el cansancio y la presión del tiempo suplementario hicieron mella en el plantel local. El volante colombiano, visiblemente molesto, increpó al lateral izquierdo frente a la mirada de los árbitros.

Embed "¿QUÉ QUIÉRES QUE LE DIGA?" El intercambio entre Juanfer y el Huevo Acuña mientras el DT de River hablaba con el árbitro Zunino.



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El origen de la discusión en medio de las quejas al árbitro Lo que llamó la atención no fue solo la intensidad de los gritos, sino el momento exacto en que se produjo el intercambio. Mientras el Chacho Coudet intentaba reagrupar al plantel para planificar los siguientes 30 minutos, Quintero y Acuña iniciaron su propia disputa privada.

"¿Qué querés que le diga?", fue la frase que el colombiano le lanzó al Huevo Acuña y que llegó a filtrarse a través de la transmisión oficial del encuentro. El intercambio mostró al crack colombiano fuera de sus casillas, gesticulando con vehemencia hacia el autor del primer gol de River, que le pedía que le hablara al colegiado.