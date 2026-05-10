¡Tensión Monumental! El fuerte cruce entre Juanfer Quintero y Marcos Acuña ante San Lorenzo: "¿Qué querés...?"

River Plate y San Lorenzo protagonizaron un clásico eléctrico en el Monumental por un lugar en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. En medio de un clima de nerviosismo extremo, las cámaras captaron un cruce verbal inesperado entre dos de las máximas figuras del Millonario: Juan Fernando Quintero y Marcos Acuña.
El incidente ocurrió tras el final de los 90 minutos reglamentarios. Con el partido empatado y el pase a la siguiente ronda en juego, el cansancio y la presión del tiempo suplementario hicieron mella en el plantel local. El volante colombiano, visiblemente molesto, increpó al lateral izquierdo frente a la mirada de los árbitros.
El origen de la discusión en medio de las quejas al árbitro
Lo que llamó la atención no fue solo la intensidad de los gritos, sino el momento exacto en que se produjo el intercambio. Mientras el Chacho Coudet intentaba reagrupar al plantel para planificar los siguientes 30 minutos, Quintero y Acuña iniciaron su propia disputa privada.
"¿Qué querés que le diga?", fue la frase que el colombiano le lanzó al Huevo Acuña y que llegó a filtrarse a través de la transmisión oficial del encuentro. El intercambio mostró al crack colombiano fuera de sus casillas, gesticulando con vehemencia hacia el autor del primer gol de River, que le pedía que le hablara al colegiado.
Lo cierto es que, pese al cruce, ambos jugadores continuaron en el campo para afrontar la prórroga de treinta minutos. El equipo de Núñez se jugaba la permanencia en el torneo y la posibilidad de seguir soñando con el título del Apertura 2026.