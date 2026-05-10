10 de mayo de 2026 - 22:01

En la Liga Nacional de Básquet, Atenas otra vez coquetea con el descenso

El Griego cayó por 61 a 53 ante Argentino, en el marco de la zona de permanencia en el máximo torneo del básquet del país

Basquet. Atenas a punto de descender y Argentino cerca de salvarse de nuevo.

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

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La apuesta de Argentino, de Junín, en la Liga Nacional de Básquet tanto en este temporada como en la anterior, finalmente y aunque especulativa, parece darle excelentes resultado , ya que literalmente “rifa” toda la fase regular, termina último, pero después conserva la categoría en los mano a mano con los penúltimos.

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¿Qué pasó?

Lo hizo el año pasado ante Zárate Basket y lo está repitiendo en este frente a Atenas, aquel equipo que se convirtió en el más ganador de la historia liguera con nueve títulos pero en el último quinquenio va de mal en peor y ya vivió lo que es pasar un año en la categoría inferior hace dos temporadas.

Ya se había insinuado este peligroso declive en el primer juego de esta serie al mejor de cinco enfrentamientos que los cordobeses habían ganado como locales por un angustioso 96 a 93 con un triple sobre la chicharra del final.

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Y esto se empezó a verificar en el segundo cruce también en Córdoba, donde los juninenses se impusieron por 84 a 78,recuperando la ventaja de localía que ostentaban los cordobeses justamente por haber terminado anteúltimos al cabo de los 36 partidos de la fase regular.

Y esta tendencia a la baja del “Griego” y al alza del “Turco” se ratificó con una nueva victoria de Argentino´, esta vez por 61 a 53, en el Fortín de las Morochas, donde volverán a enfrentarse el martes próximo, y de repetirse la victoria local, entonces se habrá salvado del descenso “in extremis” por segundo año consecutivo, mientras que el “mas ganador de la historia” bajará a la Liga Argentina por segunda vez en tres años.

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