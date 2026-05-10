Racing pegó sobre el final en La Plata

La Academia dio cuenta por la mínima de Estudiantes. El tanto fue de Santiago Sosa. Racing va ahora por Rosario Central que dio cuenta de Independiente

Gustavo Costas está feliz porque metió a Racing en la próxima etapa de los play offs del Torneo de Apertura

Santiago Sosa grita con el alma su gol ante Los Pincharratas. Fue en la hora y es por esto que la Academia visitará por cuartos de final a Rosario Central.

En uno de los partidos de los octavos de final del torneo Apertura, Racing como visitante derrotó a Estudiantes en La Plata y ahora jugará ante Central en la otra etapa del certamen.

Nunca antes en el ciclo de Gustavo Costas Racing había llegado tan de punto a un partido. En un contexto sumamente complicado, con una derrota en Brasil que lo dejó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana, la Academia llegó a La Plata para jugar contra un Estudiantes favorito. Por presente, porque había terminado primero en su zona y porque era la bestia negra de su rival. Además de haberle ganado hace poco la final del Clausura 2025, el Pincha acumulaba cuatro triunfos en fila y nunca había perdido con Costas sentado en el banco de Racing.

Por todo esto, el triunfazo 1-0 quemó todos los libros. Cuando más en la cornisa asomaba el ciclo del exitoso DT, sus jugadores dieron la mayor muestra de carácter en lo que va del año. No sólo se llevaron la clasificación a Avellaneda, sino que también mostraron el temple necesario para estar siempre bien parado en un reducto de los más complicados.

Siempre se jugó como quiso Racing Porque el partido, si bien pudo haber caído para cualquiera de los dos, siempre se jugó como lo quiso Racing. Y eso es mucho para decir para un equipo que se metió por la ventana entre los ocho y que arrastraba una crisis futbolística de gran magnitud, a tal punto que se había desperdigado por diferentes rincones del club, con cantos contra la Comisión Directiva e insultos a los propios jugadores la última vez que jugó como local ante Huracán.

El gol de Santiago Sosa, cuando faltaba un minuto para empezar a pensar en el alargue, fue como la piña de un boxeador herido. Con las cejas inflamadas y cortes por todos lados, el equipo de Costas puso su corazón por delante de todo y terminó llevando todo con una mano salvadora. En este caso una cabeza, por el segundo palo y a la salida de un tiro de esquina ejecutado a la perfección por Rojas. Justo el capitán, un tipo que tantas alegrías le dio a los hinchas y en el último tiempo había sido apuntado por el poco compromiso general del plantel, metió a la Acadé en unos cuartos de final que parecían impensados.