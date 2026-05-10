Racing pegó sobre el final en La Plata

En uno de los partidos de los octavos de final del torneo Apertura, Racing como visitante derrotó a Estudiantes en La Plata y ahora jugará ante Central en la otra etapa del certamen.
La Academia dio cuenta por la mínima de Estudiantes. El tanto fue de Santiago Sosa. Racing va ahora por Rosario Central que dio cuenta de Independiente
En uno de los partidos de los octavos de final del torneo Apertura, Racing como visitante derrotó a Estudiantes en La Plata y ahora jugará ante Central en la otra etapa del certamen.
Nunca antes en el ciclo de Gustavo Costas Racing había llegado tan de punto a un partido. En un contexto sumamente complicado, con una derrota en Brasil que lo dejó al borde de la eliminación en la Copa Sudamericana, la Academia llegó a La Plata para jugar contra un Estudiantes favorito. Por presente, porque había terminado primero en su zona y porque era la bestia negra de su rival. Además de haberle ganado hace poco la final del Clausura 2025, el Pincha acumulaba cuatro triunfos en fila y nunca había perdido con Costas sentado en el banco de Racing.
Por todo esto, el triunfazo 1-0 quemó todos los libros. Cuando más en la cornisa asomaba el ciclo del exitoso DT, sus jugadores dieron la mayor muestra de carácter en lo que va del año. No sólo se llevaron la clasificación a Avellaneda, sino que también mostraron el temple necesario para estar siempre bien parado en un reducto de los más complicados.
Porque el partido, si bien pudo haber caído para cualquiera de los dos, siempre se jugó como lo quiso Racing. Y eso es mucho para decir para un equipo que se metió por la ventana entre los ocho y que arrastraba una crisis futbolística de gran magnitud, a tal punto que se había desperdigado por diferentes rincones del club, con cantos contra la Comisión Directiva e insultos a los propios jugadores la última vez que jugó como local ante Huracán.
El gol de Santiago Sosa, cuando faltaba un minuto para empezar a pensar en el alargue, fue como la piña de un boxeador herido. Con las cejas inflamadas y cortes por todos lados, el equipo de Costas puso su corazón por delante de todo y terminó llevando todo con una mano salvadora. En este caso una cabeza, por el segundo palo y a la salida de un tiro de esquina ejecutado a la perfección por Rojas. Justo el capitán, un tipo que tantas alegrías le dio a los hinchas y en el último tiempo había sido apuntado por el poco compromiso general del plantel, metió a la Acadé en unos cuartos de final que parecían impensados.
Por primera vez en muchísimo tiempo, quizás en lo que va de 2026, a Racing también lo ayudó la suerte. Lo pudo haber perdido dos veces. Primero Carrillo se perdió un gol insólito dentro del área chica. Después, a Cetré le anularon un golazo al ángulo por una posición adelantada de Castro en el inicio de la jugada.
Lo de Racing fue batacazo porque no estamos hablando de grandeza, claro está. Sino porque del equipo campeón de la Sudamericana queda poco, cada vez menos. Y los refuerzos que llegaron, al menos hasta ahora, no han estado a la altura. Hasta Maravilla, goleador impoluto si los hay, parece haber perdido ese brillo. Ayer sólo tuvo una, derechazo mordido entrando al área en una contra peligrosa en el primer tiempo. Conechny, su compañero de ataque, tampoco lo ayudó. Lo mejor que tuvo la visita fue el orden táctico, que lo llevó a estar siempre en partido y a esperar el momento justo para aprovechar un centro y meterse ya en los cuartos de final.
Ahora, en un calendario durísimo, no tendrá descanso y deberá viajar a Rosario para jugar ante Central, otro de localía fuerte. Pudo haber sido clásico, pero el Rojo perdió. ¿Y si Racing tiene más?
Cancha: Jorge Luis Hirschi.
Estudiantes (0): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain; Facundo Farías, Guido Carrillo, Edwuin Cetré. DT: Alexander Medina.
Racing (1): Facundo Cambeses; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Alan Forneris, Adrián Fernández, Gabriel Rojas; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cambio en el primer tiempo: 28m. Bruno Zuculini por Alan Forneris (R).
Cambios en el segundo tiempo: 11m. Alexis Castro por Gabriel Neves (E); 33m. Matko Miljevic por Adrián Fernández (R) y Santiago Solari por Matías Zaracho (R); Adolfo Gaich por Guido Carrillo (E) y Brian Aguirre por Facundo Farías (E); 45m. José Sosa por Ezequiel Piovi (E) y Lucas Alario por Eros Mancuso (E); Franco Pardo por Marcos Rojo (R) e Ignacio Rodríguez por Tomás Conechny (R).
Gol en el segundo tiempo: 43m. Santiago Sosa (R).
Árbitro: Sebastián Martínez.