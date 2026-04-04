4 de abril de 2026 - 19:37

Por la mala tarde de Maravilla, Independiente de Avellaneda superó a Racing

El Rojo venció 1 a 0 a la Academia por el Torneo Apertura de la Liga Profesional, en parte por dos errados increíbles de Maravilla Martínez.

Independiente de Avellaneda - Racing Club

Independiente de Avellaneda - Racing Club

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El trámite fue muy caliente y con pierna fuerte. Cada pelota se disputó como la última, y la claridad brilló por su ausencia. En medio de ese mar de imprecisiones y frenos (el tiempo neto arrojó 16 minutos de juego en todo el primer tiempo), el que encontró el resquicio para crear la primera chance fue Marcos Di Césare, que recuperó en la zona media y la pinchó para la media tijera apenas desviada de Solari. Independiente recién pudo contar con una oportunidad a los 33', a través de un remate desviado de Montiel.

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En la siguiente acción se dio la situación que marcó un antes y un después en el partido. Sebastián Valdéz tocó la pelota con la mano dentro del área chica, y a instancias del VAR el árbitro marcó el clarísimo penal. Increíblemente Maravilla Martínez la picó demasiado alto y lo erró, desatando la burla del dueño de casa y la bronca de la visita.

Increíble penal errado por Maravilla Martínez:

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Después de la primera etapa cortada y caliente, el complemento fue mucho más eléctrico y entretenido. Independiente cambió la cara y comenzó a llegar con más frecuencia, y Racing tuvo algunas chances para aprovechar los espacios dejados en el fondo por el local.

El Rojo fue el que más ocasiones creó. Contó con un gran disparo de Marcone que Cambeses mandó al córner, otro de Malcorra desde el punto del penal que pegó en Cannavo, y un intento débil de Ávalos tras una gran jugada de Valdéz.

Pero al igual en el primer tiempo, Maravilla Martínez no pudo aprovechar las más importantes. A los 9’, Solari buscó el centro de arrastrón y el delantero, debajo del arco y sin oposición, se pasó en la corrida y la terminó sacando en el intento por desviarla. Al rato tuvo otra, pero perdió ante la marca del defensor cuando se disponía a rematar.

Gol de Gabriel Ávalos para el 1 a 0 de Independiente de Avellaneda:

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Sobre 35 minutos, cuando el cero comenzaba a ser una gran opción para ambos, llegó la apertura del marcador. Montiel encaró a García Basso por la derecha y sacó un centro al corazón del área chica para la aparición de Gabriel Ávalos. Explosión en el Libertadores de América, en un encuentro parejo y disputado.

Triunfazo de Independiente, que estuvo en varias oportunidades muy cerca de perderlo y terminó festejando por la presencia del goleador del campeonato, Gabriel Ávalos.

Minuto a minuto y estadísticas de Independiente de Avellaneda - Racing:

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