Godoy Cruz volvió a creer, con goles, triunfo y sigue invicto

Recuperar la identidad y el gol era, sin dudas, la asignatura pendiente para este Godoy Cruz que venía de capa caída. Sin embargo, de a poco ha comenzado a reconstruir su historia y, principalmente, a fortalecer su presente.

Violento asalto a un taxista en Godoy Cruz: robaron el auto a punta de pistola y chocaron contra un árbol

El Tomba volvió a demostrar su buen momento con una actuación contundente: se impuso 2 a 0 ante Acasusso y se metió entre los lìderes de la Zona A de la Primera Nacional. Volvió a gritar goles en el Feliciano Gambarte, donde tantas veces se le habían negado, y donde la dupla Poggi–Ulariaga hizo delirar a la Bodega.

Con el impulso del triunfazo frente a Maipú, el equipo mendocino volvió a exhibir ese juego sólido, con un ritmo vertiginoso a partir del control de Poggi y Orosco, la recuperación de Gil Romero y las proyecciones constantes de Ulariaga.

Lo que le permitió llegar al arco defendido por Monllor, por las bandas el juego aéreo. Pozzo tuvo una chance clara que exigió al arquero rival, mientras que Pino también avisó con un cabezazo que se fue apenas desviado. A pesar del dominio, al equipo tombino aún le faltaba profundidad y efectividad.

En la visita, Borges, Bellatti y Ruiz, si bien por momentos se vieron superados por la velocidad del conjunto mendocino, lograron acomodarse, anticipar y sostener el fondo. Acasusso se replegó y le cedió la iniciativa al Expreso, apostando a alguna contra.

EL TOMBA ARRIBA EN EL GAMBARTE El gol de Nahuel Ulariaga para poner en ventaja a #GodoyCruz ante #Acassuso en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/ODYuehNN2h

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Así fue el segundo gol de #GodoyCruz.



Gran corrida de Nahuel Ulariaga y definición de Vicente Poggi para el triunfo del Expreso en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/UxFsFWEclq — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) April 5, 2026

Con el correr de los minutos, el partido perdió intensidad. El equipo visitante nunca logró inquietar a Ramírez, pero sí consiguió defender lejos de su arco. Cuando Gil Romero y Poggi retomaron protagonismo, Godoy Cruz volvió a generar peligro: lo tuvieron Arce y nuevamente Pozzo sobre el cierre de la primera etapa. Acasusso respondió con un contragolpe de Natán Acosta, que quedó mano a mano pero no logró definir.

El primer tiempo se fue sin goles, pero con buenas sensaciones para el conjunto mendocino, que ganó en los duelos individuales y en velocidad, aunque sin la claridad necesaria en los últimos metros.

image Godoy Cruz Prensa Godoy Cruz

Solidez defensiva

En el complemento, Godoy Cruz mantuvo el dominio. Poggi volvió a avisar con un cabezazo incómodo tras una habilitación de Ulariaga que se fue rozando el palo. El Expreso era más, recuperaba rápido, pero seguía fallando en la toma de decisiones cerca del área.

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Tarde de fiesta y locura en el Gambarte

A los 15 minutos, tras un centro pasado de Ulariaga, Arce remató y Alex Ruiz, en su intento por bloquear, tocó la pelota con la mano. El árbitro no dudó y sancionó penal. Ulariaga se hizo cargo y abrió el marcador, desatando el delirio en la Bodega.

El segundo golpe llegó tras una gran recuperación de Ulariaga, que encaró, dejó rivales en el camino y, tras eludir a Monllor, asistió a Poggi para que definiera con el arco libre.

Locura en el Gambarte: invicto, victoria y recuperación para un Godoy Cruz que vuelve a creer, en un fin de semana más que santo para los bodegueros.

Las Formaciones: Godoy Cruz - Acassuso

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Nahuel Brunet, Juan Morán; Brian Orosco, Gastón Gil Romero, VIcente Poggi; Tomás Pozzo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino. DT: Mariano Toedtli.

Acassuso: Mariano Monllor; Borges, Santiago Bellatti, Joel Ghirardello, Alex Ruiz; David de Stéfano, Joaquín Cancio, Agustín Hermoso, Acosta; Senn, Schlottahauer. DT: Darío Lema.

Goles: ST: 20' y 39 Ulariaga (GC)

Cambios: ST:24’ Esteban Burgos por Pozzo (GC), 27’ Nahuel Petillo por De Estéfano y Lucas Rey por Acosta (A), 30’ Agustín Valverde por Pozzo (GC), 41’ Matías Ramírez por Pino (GC), Axel Rodríguez por Morán (GC) y Gerometta por Ulariaga (GC) , 42’ Patricio Pérez por Hermoso (A) y 47’ Juan Ponce de León por Borges (A).

Datos del partido:

Estadio: Feliciano Gambarte

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Minuto a minuto y estadísticas: