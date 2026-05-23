23 de mayo de 2026 - 20:09

Godoy Cruz busca volver al triunfo ante All Boys en el Gambarte: hora,TV y formaciones

El Tomba recibirá este domingo al Albo en el Feliciano Gambarte con la intención de recuperarse de la derrota ante Los Andes y mantenerse cerca de los primeros puestos de la Zona A.

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte.&nbsp;

Godoy Cruz buscará la recuperación frente a su gente en el Feliciano Gambarte. 

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Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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El equipo dirigido por Pablo De Muner intentará recuperarse luego de la derrota sufrida ante Los Andes, donde cayó por 1 a 0 en condición de visitante. El Tomba, que se mantiene invicto como local en el campeonato, buscará hacerse fuerte nuevamente en Mendoza para seguir prendido en los puestos de arriba de la Zona A.

Será el tercer partido de De Muner al frente del Expreso desde su llegada en reemplazo de Mariano Toedtli. En su debut, el entrenador consiguió una victoria 2 a 1 frente a Racing de Córdoba y ahora apunta a consolidar la recuperación futbolística del equipo.

Godoy Cruz - Ferro
Nahuel Ulariaga el goleador retornaría a la titularidad.

Nahuel Ulariaga el goleador retornaría a la titularidad.

El retorno del goleador

Aunque el DT no confirmó la formación hasta último momento, una de las principales novedades sería el regreso de Nahuel Ulariaga al equipo titular.

Actualmente, Godoy Cruz ocupa el séptimo puesto de la Zona A con 19 puntos, a cuatro unidades del líder Colón y a tres de los escoltas Morón y Bolívar, en un torneo que muestra una marcada paridad en la pelea por los primeros lugares.

Como llega el Albo

Por su parte, All Boys llega entonado tras vencer 1-0 a Deportivo Morón en Floresta, resultado que le permitió cortar una racha negativa de ocho encuentros sin triunfos. El conjunto bonaerense se ubica 15° con 14 puntos y todavía mira de cerca la zona baja de la tabla, ya que apenas tres unidades lo separan de Acassuso, que hoy ocupa puestos de descenso junto a Chaco For Ever.

Godoy Cruz vs Racing de Córdoba
El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

El Tomba con una gran trabajo ofensivo de Martín Pino derrota a la Academia cordobesa por 2 a 0, en el Feliciano Gambarte.

Probables formaciones: Godoy Cruz vs All Boys

Godoy Cruz: Roberto Ramírez; Lucas Arce, Esteban Burgos, Mateo Mendoza y Juan Segundo Morán o Federico Milo; Gastón Gil Romero, Vicente Poggi y Tomás Pozo; Nahuel Ulariaga, Martín Pino y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Probables formaciones: Godoy Cruz vs All Boys

All Boys: Nicolás Carrizo; Hernán Grana, Iván Zafarana, Alejo Rodríguez, Alejo Tabares; Emiliano Purita, Alexis Melo, Thiago Calone, Luciano Leguizamón; Bruno Medina, Ignacio Palacio. DT: Darío Stefanatto.

Estadio: Feliciano Gambarte

Arbitro: Juan Pafundi

Hora: 16.30

Ver: LPF Play

Godoy Cruz vs All Boys seguilo minuto a minuto

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