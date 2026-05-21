21 de mayo de 2026 - 08:40

Vuelco en Godoy Cruz: un conductor resultó herido tras perder el control en el Acceso Sur

Un conductor resultó herido anoche luego de protagonizar un vuelco sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento, en Godoy Cruz.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un conductor resultó herido anoche luego de protagonizar un vuelco sobre el Acceso Sur, a la altura de calle Sarmiento, en Godoy Cruz.

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El siniestro ocurrió cerca de las 22.15 y demandó la intervención de personal policial, Bomberos, agentes de Tránsito municipal y efectivos de Policía Vial en la zona próxima a calle Fangio.

Según la información oficial, el accidente involucró a un auto Chevrolet Corsa que circulaba hacia el sur. Por causas que se investigan, el conductor, identificado como F.B.S., perdió el dominio del vehículo al intentar continuar por calle Fangio, lo que provocó el vuelco.

Profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado asistieron al automovilista en el lugar y luego dispusieron su traslado a la Clínica Esperanza, donde fue diagnosticado con politraumatismo.

Además, las autoridades informaron que el dosaje de alcohol realizado al conductor arrojó resultado negativo.

La causa quedó a cargo de la Oficina Fiscal de jurisdicción.

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