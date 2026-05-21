Tragedia en Malargüe: confirmaron dos operarios fallecidos tras la explosión en la base petrolera

Confirmaron la muerte de dos operarios luego de la explosión de un camión cisterna ocurrida este miércoles en una base petrolera ubicada en la zona de Chachahuén Sur , en Pata Mora, a más de 300 kilómetros de la ciudad de Malargüe .

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El hecho se registró cerca de las 19.35 en una cisterna perteneciente a la empresa TSB, según informaron fuentes policiales.

Las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Sanchuc, de 47 años y quien murió en el lugar , y Gastón Antonio Andrada, de 40.

Este último fue trasladado de urgencia hacia un centro asistencial de Rincón de los Sauces (Neuquén) debido a la gravedad de las heridas sufridas, aunque falleció minutos después.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, el supervisor de la planta relató que escuchó una fuerte explosión y luego observó una nube de gas en el secto r. Tras ello, personal de la empresa y efectivos policiales constataron la muerte de uno de los trabajadores en el lugar. La otra víctima fue llevada a un hospital de Rincón de los Sauces, debido a la cercanía.

La Unidad Fiscal de Malargüe quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del siniestro y establecer las condiciones en las que se produjo la explosión dentro de la base petrolera.

Según LM Neuquén, la tapa del camión cisterna habría explotado mientras realizaban tareas dentro de un taller de la empresa.

El comunicado de TSB tras la tragedia en Chachahuén

Desde la compañía TSB difundieron un comunicado en el que remarcaron su “profunda solidaridad y acompañamiento” hacia los familiares de las víctimas.

“Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy (miércoles), alrededor de las 19, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”, expresó la firma industrial con sede en Neuquén.

Camión cisterna de la empresa TSB Camión cisterna de la empresa TSB Web TSB

Señalaron que la seguridad de los trabajadores es una prioridad para la empresa y que, tras el accidente, activaron protocolos internos de asistencia.

“Para la compañía, la integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta. Hemos activado de manera inmediata los protocolos de contingencia, disponiendo un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran”, dijeron en el escrito.

Desde TSB agregaron que colaboran con las autoridades que investigan las circunstancias en las que sucedió la trágica explosión.