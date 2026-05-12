El Gobierno prorrogó por diez años la concesión de un área petrolera en Mendoza: de cuánto es la inversión

El gobierno de Alfredo Cornejo oficializó la prórroga por diez años de la concesión de explotación hidrocarburífera del área “ Cajón de los Caballos ”, ubicada en el departamento de Malargüe y actualmente operada por ROCH S.A. , con participación de Desarrollos Petroleros y Ganaderos S.A . y Compañía General de Combustibles S.A.

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La medida quedó establecida a través del Decreto 864, firmado por el mandatario provincial y la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre , publicado este martes en el Boletín Oficial.

La nueva prórroga tendrá vigencia hasta el 7 de septiembre de 2035 y habilita la continuidad de las tareas de explotación y desarrollo hidrocarburífero en el área CNQ-3 “Cajón de los Caballos”.

Según detalla el decreto, las concesionarias comprometieron un plan de inversiones por U$D 3.081.000 , destinado a reparaciones de pozos, actividades de exploración complementaria, reprocesamiento sísmico y la perforación de un pozo exploratorio en la zona de Los Alpatacos.

Entre las tareas previstas figuran reparaciones de pozos con producción asociada, intervenciones exploratorias y el abandono definitivo de cuatro pozos, en el marco de los compromisos ambientales asumidos.

Además, las empresas deberán abonar un bono de prórroga de U$D 30.100 y un aporte de fortalecimiento institucional de U$D 20.000. También se estableció la obligación de aportar una camioneta 4x4 para tareas de fiscalización de la Dirección de Hidrocarburos.

El decreto fija una regalía del 7% sobre la producción de hidrocarburos líquidos y gas natural, condición que fue considerada necesaria para mejorar la viabilidad económica del área, caracterizada por altos costos operativos y una producción en declino.

Un yacimiento maduro y con baja rentabilidad

En los informes técnicos incorporados al expediente, la Dirección de Hidrocarburos describió a “Cajón de los Caballos” como un yacimiento maduro, con una producción reducida y elevados niveles de agua en extracción.

De acuerdo con los datos oficiales, al mes de octubre de 2025 el área registraba una producción de 118 barriles diarios de petróleo y contaba con ocho pozos activos sobre un total de 76 perforados.

Los análisis económicos indicaron además que el proyecto presenta una rentabilidad “estructuralmente marginal”, incluso bajo un esquema de reducción de regalías, aunque se consideró que la continuidad de la operación permitiría sostener la actividad, el empleo y la infraestructura existente.

Exigencias ambientales y de control

La prórroga incorpora nuevas condiciones vinculadas al control ambiental, la remediación de pasivos y el abandono de pozos inactivos.

Entre otras obligaciones, las concesionarias deberán presentar un relevamiento integral de todos los pozos inactivos del área durante los primeros dos años de la extensión, junto con un cronograma de abandono o justificación técnica de continuidad.

También deberán mantener vigente un seguro ambiental y cumplir con las normativas provinciales y nacionales en materia ambiental e hidrocarburífera.

El decreto establece además que las empresas deberán emplear al menos un 75% de mano de obra mendocina y priorizar la contratación de proveedores locales, salvo excepciones debidamente justificadas.

El decreto