El Gobierno busca reducir las vacantes en la Justicia con nuevos nombramientos

El Ministerio de Justicia de la Nación Argentina, encabezado por Juan Bautista Mahiques , envió al Senado un nuevo paquete de 45 pliegos judiciales para avanzar en la cobertura de cargos vacantes dentro del Poder Judicial y el Ministerio Público.

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La iniciativa incluye postulaciones para jueces federales, magistrados nacionales, fiscales y defensores públicos y representa la tercera tanda de nominaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei desde el inicio de su gestión.

Dentro de las postulaciones enviadas al Senado aparecen candidatos para distintos tribunales federales y nacionales del país.

Juan Bautista Mahiques Juan Bautista Mahiques. Archivo

Las postulaciones para tribunales nacionales y fiscales

En los tribunales nacionales de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se incluyeron más de veinte postulaciones para tribunales orales, cámaras de apelaciones y juzgados civiles y laborales.

Entre los candidatos aparecen:

Evangelina María Lasala .

. José Ignacio Polizza .

. Javier Jorge Cosentino .

. Fernando Gabriel D’Alessandro.

Para el Ministerio Público Fiscal fueron propuestos seis candidatos, entre ellos:

Patricio Nicolás Sabadini .

. Fernando Gabriel Alcaraz .

. Carlos Alberto Gonella .

. Facundo Trotta.

Defensores públicos y el proceso en el Senado

El paquete de pliegos también incluye cinco postulaciones para el Ministerio Público de la Defensa. Entre los candidatos aparecen:

Amanda Espino .

. Gustavo Marcelo Drago .

. Mariela Vianstein .

. Rosana Leonor Almirón .

. Paola Gombos.

Ahora, el proceso continuará en el Senado, donde los postulantes deberán ser evaluados por la Comisión de Acuerdos antes de ser sometidos a votación en el recinto. A diferencia de las designaciones para la Corte Suprema, estos nombramientos requieren mayoría simple.

Las vacantes judiciales, una prioridad del Gobierno

Con esta medida, el Gobierno busca reducir el elevado nivel de vacantes existentes dentro del sistema judicial argentino. Actualmente, según cifras oficiales mencionadas en el informe reportado por TN, el 36,5% de los cargos judiciales se encuentra sin cubrir y en la Corte Suprema advierten que ese porcentaje podría aumentar en los próximos meses.

La situación también afecta al Ministerio Público Fiscal, donde casi la mitad de los puestos permanece vacante. Desde el oficialismo consideran que la cobertura de cargos judiciales es una de las principales urgencias institucionales, en medio de un fuerte atraso en las designaciones y reclamos vinculados al funcionamiento de la Justicia.