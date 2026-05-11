11 de mayo de 2026 - 17:09

El Gobierno recortó $2,5 billones del Presupuesto: las áreas afectadas para "sostener el superávit"

También se ampliaron fondos para sentencias previsionales y retiros voluntarios dentro de la Anses. La modificación presupuestaria fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El Gobierno recortó partidas del Presupuesto.

El Gobierno recortó partidas del Presupuesto.

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional aplicó una modificación sobre el Presupuesto 2026 con recortes por $2,5 billones en distintas áreas del Estado. La medida apunta a fortalecer el superávit fiscal y fue oficializada mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial.

Leé además

Este miércoles, el riesgo país de Argentina descendió a menos de 600 puntos.

Fuerte baja del Riesgo País: perforó los 500 puntos tras la mejora de los bonos argentinos
Referentes de Andén con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.

El Gobierno busca impulsar el desarrollo de la economía del conocimiento

Además del ajuste, la normativa incrementó en $500.000 millones las partidas destinadas al pago de sentencias previsionales, informó TN. Con esa aplicación, el fondo total para cubrir juicios jubilatorios pasó a ser de $712.288 millones.

La decisión lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Según detalló el Gobierno, la combinación entre mayores ingresos y reducción del gasto permitirá elevar el superávit fiscal proyectado de $3 billones a $3,2 billones.

Recortes aplicados por el Gobierno: ciencia, salud, infraestructura, energía y programas sociales

Entre los cambios también se incluyeron recursos para financiar el plan de retiros voluntarios dentro de la Anses. Al mismo tiempo, se aplicaron rebajas sobre distintas jurisdicciones y organismos de la administración pública nacional.

Los recortes alcanzaron áreas vinculadas a salud, ciencia, infraestructura, energía y programas sociales. De manera resumida, hubo bajas en partidas para medicamentos, prevención de enfermedades, obras viales, saneamiento, programas científicos, satélites y conservación de Parques Nacionales.

En salud, por ejemplo, se redujeron fondos destinados al programa de acceso a medicamentos y a iniciativas de prevención de enfermedades transmisibles. También se aplicó una baja sobre el programa de investigación y tratamiento del cáncer.

Dentro del área de ciencia y tecnología, el ajuste afectó proyectos satelitales y programas de formulación de políticas científicas. Además, hubo reducciones presupuestarias en el Indec y en partidas vinculadas al sistema de bomberos.

La reestructuración también incluyó recortes en obras de agua, saneamiento y mantenimiento vial en distintas provincias. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Tucumán, Salta, Chubut, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chaco y Catamarca.

Por otra parte, el Gobierno confirmó aumentos presupuestarios para el Consejo de la Magistratura. Según explicó el texto oficial, la suba busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). (foto archivo)

Caso Andis: el Gobierno detectó sobreprecios de hasta 4.239% en compras ortopédicas

El Gobierno se vuelve a distanciar de la Iglesia Católica tras una polémica foto.

Crece la tensión entre el Gobierno y la Iglesia Católica tras una foto con intendentes del PJ y la CGT

Manuel Adorni en conferencia de prensa 

Manuel Adorni aseguró que el Gobierno cumple con el presupuesto universitario y cargó contra la UBA

Residencias médicas 2026: el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, anunció un nuevo formato de examen

Tras el fraude en las residencias médicas, el gobierno anunció un nuevo modelo de examen: cómo será