El Gobierno recortó $2,5 billones del Presupuesto: las áreas afectadas para "sostener el superávit"

El Gobierno nacional aplicó una modificación sobre el Presupuesto 2026 con recortes por $2,5 billones en distintas áreas del Estado . La medida apunta a fortalecer el superávit fiscal y fue oficializada mediante una decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial.

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Además del ajuste, la normativa incrementó en $500.000 millones las partidas destinadas al pago de sentencias previsionales, informó TN. Con esa aplicación, e l fondo total para cubrir juicios jubilatorios pasó a ser de $712.288 millones .

La decisión lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del ministro de Economía, Luis Caputo. Según detalló el Gobierno, la combinación entre mayores ingresos y reducción del gasto permitirá elevar el superávit fiscal proyectado de $3 billones a $3,2 billones.

Entre los cambios también se incluyeron recursos para financiar el plan de retiros voluntarios dentro de la Anses. Al mismo tiempo, se aplicaron rebajas sobre distintas jurisdicciones y organismos de la administración pública nacional.

Los recortes alcanzaron áreas vinculadas a salud, ciencia, infraestructura, energía y programas sociales . De manera resumida, hubo bajas en partidas para medicamentos, prevención de enfermedades, obras viales, saneamiento, programas científicos, satélites y conservación de Parques Nacionales.

En salud, por ejemplo, se redujeron fondos destinados al programa de acceso a medicamentos y a iniciativas de prevención de enfermedades transmisibles. También se aplicó una baja sobre el programa de investigación y tratamiento del cáncer.

Dentro del área de ciencia y tecnología, el ajuste afectó proyectos satelitales y programas de formulación de políticas científicas. Además, hubo reducciones presupuestarias en el Indec y en partidas vinculadas al sistema de bomberos.

La reestructuración también incluyó recortes en obras de agua, saneamiento y mantenimiento vial en distintas provincias. Entre ellas aparecen Buenos Aires, Tucumán, Salta, Chubut, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro, Chaco y Catamarca.

Por otra parte, el Gobierno confirmó aumentos presupuestarios para el Consejo de la Magistratura. Según explicó el texto oficial, la suba busca garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.