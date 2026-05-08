Manuel Adorni aseguró que el Gobierno cumple con el presupuesto universitario y cargó contra la UBA

El Jefe de Gabinete retomó este viernes sus ruedas de prensa en Casa Rosada y calificó de “falsa” la denuncia por los hospitales.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este mediodía una conferencia de prensa desde Casa Rosada. Durante su exposición, aseguró que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de los hospitales.

Luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno nacional en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, el funcionario planteó que dicha ley "nació suspendida en su ejecución", hasta que los legisladores "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento".

"Esta administración tiene un compromiso inquebrantable de sostener el equilibrio fiscal porque no hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo en conferencia de prensa.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 08.05.2026 En la misma línea, amplió: "Desde que asumió esta administración, la política ha tratado de instalar, escudándose detrás de una causa noble, que el Gobierno quiere desfinanciar las universidades y hasta han dicho que queríamos cerrarlas. El Gobierno ha cumplido con todas sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento. Incluso, en el Presupuesto 2026, la partida destinada a universidades creció y pasó a 4.8 billones de pesos en 2026".

Por su parte, denunció que el gobierno de Alberto Fernández transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atrasos y lo hacía en el marco de una inflación, que ubican, en un 211,4% anual. "Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y por supuesto la inflación hoy es del 31,5% y no del 211,4%. También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", sentenció.