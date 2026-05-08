Cristina Pérez respondió a la fuerte acusación de Manuel Adorni: "El que avisa no traiciona"

La tensión entre Cristina Pérez y Manuel Adorni sumó este viernes otro escándalo público, luego de que la conductora respondiera con dureza a las declaraciones que el jefe de Gabinete realizó durante una entrevista con Alejandro Fantino y rechazara cualquier insinuación de "traición" en medio del escándalo por un supuesto viaje con el funcionario al que ella y su pareja, el diputado mendocino Luis Petri, se habría bajado a último momento.

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La famosa "periodista" a la que Adorni acusó de "traición": iba a viajar con él de vacaciones y después lo criticó

Desde su programa en Radio Rivadavia, Pérez contó esta mañana que mantuvo conversaciones privadas con Adorni apenas comenzaron a conocerse las primeras informaciones vinculadas a la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que lo involucra y aseguró que siempre l e planteó la necesidad de aclarar públicamente la situación.

“Cuando comenzó la investigación, tengo la tranquilidad de decirle en privado lo que dije en público , que tenía que explicar. Desde ese momento, insistí una y otra vez en que debía explicaciones a la ciudadanía”, sostuvo la periodista.

“Mi lealtad periodística es con el público, no con el funcionario. Como los buenos amigos, te dicen la verdad. Eso es lealtad” , dijo. Además, aseguró que la gente que lo votó al legislador porteño electo -nunca asumió en 2025- se siente “ traicionada ”.

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Cristina Pérez (@Cris_noticias) le respondió al Jefe de Gabinete tras sus dichos con Alejandro Fantino, en donde hizo "referencia" a su persona al hablar de uno de los polémicos viajes y comentar que la conductora "estuvo a… pic.twitter.com/65GceycQj2 — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) May 8, 2026

La periodista, además, marcó diferencias personales y políticas respecto de determinadas decisiones vinculadas a viajes oficiales. En ese contexto, recordó que evitó acompañar a su esposo, el exministro de Defensa Luis Petri, durante su paso por el gabinete nacional.

“Decidí no viajar al exterior con mi marido cuando era ministro de la Nación. Era amiga con Manuel. Hablamos muchas veces de viajes con Manuel, pero le recomendé no viajar a ese destino”, expresó Pérez, en referencia al viaje de Adorni y su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, a Aruba mencionado en las últimas horas dentro de la polémica por los gastos sin origen de fondos justificado.

Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri. Foto 05/10/24 - IG @cris_noticias Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti junto a la periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri. Foto 05/10/24 - IG @cris_noticias Instagram @cris_noticias

Las declaraciones llegaron después de la entrevista que Adorni brindó al periodista Alejandro Fantino, donde el jefe de Gabinete había deslizado cuestionamientos hacia Pérez. Sugirió que se sintió traicionado por algunas actitudes, aunque nunca mencionó a la conductora de LN+. Sin embargo, ya era conocido su vínculo amistoso por posteos en redes sociales.

Lejos de evitar la confrontación, Pérez eligió responder de manera directa y dejó una de las frases más resonantes de la jornada política y mediática. “¿Qué es la lealtad? Yo creo que es decir la verdad”, retrucó al aire.

Sobre el cierre de su editorial, endureció todavía más el tono y buscó ampliar la discusión más allá del vínculo personal con el funcionario.

“Entiendo su dolor pero mucha gente también se siente traicionada. Mucha gente no entiende por qué no podes explicar”, afirmó Pérez.