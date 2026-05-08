8 de mayo de 2026 - 11:20

Terminó la operación programada de Máximo Kirchner: qué dice el parte médico del hospital

El diputado nacional fue intervenido quirúrgicamente este viernes en una operación de cual no dio motivo. En un mensaje público, explicó que le pidió a Cristina Fernández de Kirchner que no lo acompañe para evitar “el show” que, según afirmó, generarían alrededor de un eventual traslado de la ex presidenta.

Máximo Kirchner.

Máximo Kirchner.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El diputado nacional Máximo Kirchner fue sometido a una cirugía programada que venía postergando desde hace un tiempo y el Hospital Italiano de La Plata publicó el parte médico. El dirigente reveló que le pidió especialmente a su madre, Cristina Fernández de Kirchner, que no lo acompañe durante el procedimiento.

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Esta mañana, a través de un mensaje difundido públicamente, el legislador explicó que la intervención no reviste gravedad y señaló que espera recuperarse rápidamente. Incluso contó, en tono distendido, que uno de los cirujanos es hincha de Estudiantes y le prometió que podrá ver el partido del domingo desde su casa.

Sin embargo, el eje central de su mensaje estuvo puesto en la situación judicial de la expresidenta. “Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga”, expresó.

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Kirchner argumentó que no quería que su madre tuviera que solicitar permisos especiales para trasladarse y cuestionó duramente al Poder Judicial, al que acusó de mantenerla en una “prisión domiciliaria irregular”.

“A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico”, sostuvo.

Además, aseguró que la exmandataria “no merece el show que montarían con su traslado” y vinculó su situación con el contexto político y económico actual del país.

El mensaje concluyó con un saludo a sus seguidores y una frase irónica: “Después de tantas operaciones de prensa…”.

El parte médico de Máximo Kirchner tras su operación

En el mediodía, el Hospital Italiano de La Plata compartió un parte médico donde brindó detalles de la intervención: "En el día de la fecha y de modo programado fue intervenido quirúrgicamente en este Hospital, Máximo Carlos Kirchner, por cuadro de cistoadenoma parotídeo bilateral. Se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento".

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