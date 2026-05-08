8 de mayo de 2026 - 13:37

En vivo: blindado por anuncios de los ministros, Manuel Adorni brinda una conferencia de prensa

El jefe de Gabinete retomó este viernes sus ruedas de prensa en Casa Rosada, pero con las apariciones de los ministros de Economía y Seguridad para hablar de gestión.

Manuel Adorni en conferencia de prensa&nbsp;

Manuel Adorni en conferencia de prensa 

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Tras su aparición en el programa de Alejandro Fantino, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó este mediodía una conferencia de prensa desde Casa Rosada, pero "blindado" y precedido por las apariciones de dos ministros para llevar la atención sobre la gestión y no el escándalo de sus gastos: Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía).

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Caputo, por ejemplo, dio detalles del proyecto de ley del "Súper RIGI", conocido ayer. A un periodista que le consultaba sobre la situación de Carlos María Frugoni, quien renunció por no declarar cinco propiedades en Miami, el titular de Hacienda le dijo: "La idea de la conferencia es contestar preguntas relacionadas al tema del súper RIGI, pero que las próximas se suscriban a esto".

A las 14, además, está prevista una reunión de Gabinete, en la que se espera que el presidente Javier Milei analice junto a sus ministros el avance de las medidas económicas y la agenda legislativa de las próximas semanas, hoy en tratativas y sin avances concretos. El oficialismo intentó retomar la iniciativa en medio de la delicada situación judicial y mediática de su ministro coordinador que entrega novedades semana a semana.

Embed - Conferencia de prensa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni | 08.05.2026

Esta mañana, Adorni ocupó el centro de la escena política al liderar la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes Benz en Zárate. El jefe de Gabinete estuvo acompañado por la hermana del presidente y secretaria general Karina Milei, en otro claro gesto de respaldo hacia su figura.

Resulta paradójico que quienes dicen defender a la industria nacional decidan atentar contra ella”, declaró el funcionario, en referencia a los sectores de la oposición que critican las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Anoche, Adorni fue entrevistado por Alejandro Fantino en Neura, donde manifestó que no puede hablar públicamente sobre sus bienes para no entorpecer el accionar de la Justicia. También mostró puentes con la senadora nacional Patricia Bullrich, quien le había pedido mostrar su declaración jurada si tan seguro está de su transparencia.

Adorni es investigado en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, debido a una serie de bienes, propiedades y viajes con gastos que no se respaldarían con su nivel de ingresos declarados.

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