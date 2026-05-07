Milei confirmó que enviará al Congreso un "Súper RIGI" para sectores que "nunca existieron"

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto para crear un “Súper RIGI” , una versión ampliada del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones ( RIGI ). Según explicó, tendrá beneficios superiores a los del esquema actual y estará enfocado en nuevos sectores productivos.

El anuncio llegó después de su participación en la 29.ª Conferencia Anual del Instituto Milken, en Los Ángeles. Allí, además, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que la petrolera Chevron presentará en los próximos días un nuevo proyecto de inversión por más de 10.000 millones de dólares.

“Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina” , escribió el mandatario en su cuenta de X.

Según Milei, servirá para “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos”.

ANUNCIO EN PUERTA Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que…

En ese mismo viaje, Milei se encargó de defender el rumbo de su gestión , sostuvo que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en la desregulación económica, la reducción del Estado y la apertura de mercados, y revalidó el alineamiento que tiene Argentina con los Estados Unidos.

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple: devolverle la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, indicó durante su exposición.

Cómo será la versión actual del RIGI

La actual versión del RIGI contempla más de 30 proyectos con proyecciones de más de US$100.000 millones en inversiones. Al tiempo, son 14 los aprobados por el Comité Evaluador, por un total de US$28.000 millones. En ese sentido, el último anunciado fue el de la empresa petrolera Chevron, por una cifra superior a los US$10.000 millones.

“(Chevron) nos garantizó que estarán enviando un nuevo proyecto RIGI en los próximos días por más de 10.000 millones de dólares”, señaló el ministro de Economía, Luis Caputo. Estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.