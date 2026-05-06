La imagen digital de Milei cayó en abril y crece la negatividad en redes: "Crisis de confianza"

La imagen digital del presidente Javier Milei registró durante abril un aumento de la negatividad en redes sociales, en un escenario que también impactó sobre figuras centrales del oficialismo como Karina Milei y Manuel Adorni . Así lo indicó un informe elaborado por la consultora Ad Hoc, especializada en análisis de conversaciones digitales.

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Según el estudio, el ecosistema online mostró una consolidación del clima adverso hacia el Gobierno nacional y una menor capacidad de las comunidades libertarias para revertir tendencias negativas , incluso en plataformas donde anteriormente mantenían una fuerte presencia.

El reporte sostuvo que la estrategia comunicacional basada en instalar “la moral como política de Estado” terminó generando un “efecto boomerang” durante abril. De acuerdo con el análisis, las polémicas públicas y las contradicciones percibidas por los usuarios terminaron afectando la imagen de referentes cercanos al presidente.

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso. (archivo)

El presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y el jefe de gabinete Manuel Adorni en el Congreso

En ese marco, el informe señaló especialmente a Karina Milei y Manuel Adorni , quienes quedaron expuestos por debates vinculados al caso LIBRA y por sospechas de enriquecimiento ilícito mencionadas en la conversación digital.

Para la consultora, la discusión en redes dejó de enfocarse exclusivamente en la gestión económica y comenzó a trasladarse hacia cuestionamientos sobre las formas y la coherencia del núcleo duro del oficialismo.

Pérdida de control en redes

Otro de los puntos destacados del estudio fue la pérdida de protagonismo del oficialismo en temas donde anteriormente lograba dominar la conversación digital.

Ad Hoc remarcó que durante abril las narrativas impulsadas por el Gobierno no consiguieron imponerse frente a las críticas opositoras y al creciente malestar de usuarios independientes. Este panorama permitió una mayor circulación de mensajes adversos al Ejecutivo.

El informe concluyó que el Gobierno atraviesa una “crisis de confianza” digital, en un contexto marcado por el desgaste económico y por el debilitamiento de los voceros oficiales en redes sociales.

Kicillof y Dante Gebel, entre las figuras con mejor desempeño

En contraste con la situación del oficialismo, el análisis destacó el posicionamiento de algunos referentes opositores y figuras públicas ajenas a la política partidaria tradicional. Uno de los casos señalados fue el del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien logró consolidarse como uno de los principales polos de atracción de la narrativa opositora en redes sociales.

Javier Milei-Axel Kicillof Kicillof capitaliza el desgaste online del Gobierno de Milei.

Según el estudio, la confrontación directa con Milei fortaleció su núcleo de apoyo y le permitió sostener una identidad digital definida en un escenario político altamente polarizado. Por otra parte, el informe también destacó el desempeño del conferencista y conductor Dante Gebel, quien mantuvo niveles de positividad superiores a los de la mayoría de los dirigentes políticos.

La consultora sostuvo que su discurso centrado en valores y liderazgo le permitió generar interacciones transversales y escapar de la lógica de confrontación permanente que domina el debate político en redes sociales.