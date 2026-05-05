Milei y Caputo cargaron contra Cavallo tras sus críticas al actual rumbo económico

El exministro de Economía Domingo Cavallo volvió a cuestionar el rumbo económico del Gobierno y desató una dura respuesta del presidente Javier Milei y del actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo. El eje de la discusión giró en torno al mercado cambiario y la estrategia oficial para sostener la estabilidad .

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Durante una entrevista en el canal de streaming Ahora Play, Cavallo planteó la necesidad de avanzar hacia una liberalización total del mercado de cambios. Según sostuvo, ese escenario permitiría frenar eventuales tensiones cambiarias. “Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, el mercado va a encontrar su nivel” , afirmó.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción del oficialismo. Milei respondió a través de redes sociales y cuestionó con dureza las políticas que Cavallo impulsó durante su gestión. “El modelo contiene expropiaciones masivas” , sostuvo el mandatario, al tiempo que enumeró medidas históricas como el Plan Bonex, el corralito y la suba de impuestos.

"CAPUTO ES UN TRADER. NO TIENE NINGUNA TEORÍA, ENFOCA POR UN LADO Y, SI NO SALE, VA POR EL OTRO" @domingocavallo en #MMD con @maximmontenegro Entrevista completa por acá https://t.co/h0TGMtI18n pic.twitter.com/VtO2AoV7cU

Feli, lo que sucede es que el modelo de tu tocayo contiene expropiaciones masivas. Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al… https://t.co/Gri5taITwo

Caputo también respondió y elevó el tono del conflicto

El ministro Luis Caputo también salió al cruce de Cavallo, luego de que el exfuncionario lo calificara como un “trader” sin una visión económica definida. "Caputo es un trader. No tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro", había dicho Cavallo.

“Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note”, escribió en su cuenta de X Caputo. En su respuesta, el ministro cuestionó decisiones adoptadas durante la gestión de Cavallo y lo responsabilizó por medidas que, según afirmó, afectaron la confianza en el sistema económico. “Has hecho un culto de violar la propiedad privada”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2051817394981445837&partner=&hide_thread=false Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 6, 2026

Además, el ministro aseguró que no revelará sugerencias que Cavallo le habría hecho al inicio del actual gobierno, aunque las calificó como “disparates” y criticó sus pronósticos económicos.

El debate por el dólar y la política económica

El intercambio dejó en evidencia las diferencias sobre el manejo del tipo de cambio. Mientras Cavallo propone avanzar hacia un esquema completamente libre, el Gobierno defiende su estrategia gradual, basada en intervenciones y control del proceso de estabilización.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2051809470636769619&partner=&hide_thread=false No tengo claro que es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir...

CIAO! — Javier Milei (@JMilei) May 5, 2026

La discusión también expone tensiones más profundas sobre el rol del Estado, la regulación del mercado y las políticas aplicadas en distintas etapas de la economía argentina.

En paralelo, Milei volvió a cuestionar a economistas y periodistas, a quienes acusó de sostener diagnósticos erróneos y de difundir información inexacta sobre la situación económica.