"Adorni mintió, presidente": Esteban Trebucq cruzó a Javier Milei en vivo

El periodista Esteban Trebucq protagonizó un tenso intercambio con el presidente Javier Milei durante una entrevista televisiva en LN+ . El periodista cuestionó al mandatario directamente por los dichos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en su anterior visita al citado medio.

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“Adorni mintió, presidente, ¿qué va a hacer?” , lanzó Trebucq en plena intervención telefónica, generando uno de los momentos más tensos del reportaje. La pregunta se dio en medio de la polémica por las acusaciones relacionadas con el crecimiento patrimonial de Adorni y las explicaciones públicas brindadas por el funcionario.

Luego de que Milei apuntara contra el periodismo al asegurar que "el 95% de los periodistas mienten descaradamente porque les hirieron el ego”, Trebucq alzo la voz. "Presidente, cuando Manuel Adorni estuvo con Luis Majul en esa entrevista muy comentada dijo una cosa y después los hechos fueron distintos. Es decir, Adorni también mintió presidente. Y se lo digo con muchísimo respeto", lanzó el periodista.

"No sé, esas son las interpretaciones que hacen ustedes , porque después hacen recortes", contestó Milei. Sin embargo, Trebucq retrucó: " No, pero dijo que no había viajado y viajó, está probado en la Justicia . Él dijo que no había viajado y viajó".

Acto seguido, Milei señaló que "también dijeron que viajó a Brasil y están los videos de todas las conferencias que dio". "Yo nunca dije que viajó a Brasil", le señaló Trebucq. "Pero vamos de vuelta, si vos crees que hubo algún punto, andá y planteaselo a Manuel. La verdad que no la vi la nota", se excusó el presidente.

"La verdad que yo lo dije con el máximo respeto. Adorni mintió. ¿Constituye un delito? No", planteó Trebucq, a lo cual Milei replicó: "Bueno, esa es tu opinión. Hablalo con Manuel, porque hay veces donde hay malos entendidos o se cambian los contenidos. De hecho también se ponen títulos y no son las cosas que se dijeron".

“Podés contar conmigo”: revelan mensajes atribuidos a Adorni y Tabar

La aparición de presuntos chats entre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el contratista Matías Tabar sumó un nuevo foco de tensión política y judicial alrededor del Gobierno nacional. Los mensajes, difundidos por el canal A24, muestran un intercambio que habría ocurrido antes de la declaración del contratista en el marco de las causas que investigan al funcionario por presuntas irregularidades patrimoniales.

En uno de los fragmentos difundidos, Adorni le habría expresado su respaldo a Tabar y le ofreció asistencia. “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”, señala uno de los mensajes atribuidos al funcionario.

Embed Los chats entre el contratista y Adorni en el expediente:



" Voy a contar toda la verdad" pic.twitter.com/9TBiTCIgek — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) May 7, 2026

En otra parte de la conversación, el jefe de Gabinete insistió con el ofrecimiento de ayuda. “Bueno, habíamos quedado que si necesitabas mi ayuda”, habría escrito Adorni. Según los mensajes difundidos por el citado medio, Tabar respondió que le recomendaron interrumpir cualquier tipo de comunicación entre ambos.

“Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros”, expresó el contratista. Luego agregó: “Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad”.

La difusión de estas conversaciones se produjo mientras continúan avanzando distintas investigaciones judiciales relacionadas con el patrimonio del funcionario y supuestas operaciones inmobiliarias bajo análisis.